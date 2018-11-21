曾兼读北大被“抹红” 韩国瑜否认受大陆栽培





台湾“九合一”大选进入倒数，抹黑对手的谣言、威胁讯息满天飞，高人气的蓝营高雄市长候选人韩国瑜不意外地身陷“抹红”传言。有绿营人士指控，韩国瑜曾受到大陆“栽培”，不仅在北京大学就读博士班，接受朱镕基等退休高官指导，而在昨日曝光的毕业生名单中，韩国瑜和近期落马的中国原公安部副部长孟宏伟赫然并列。韩国瑜上周承认就读北大，但否认中共栽培。





台湾六都选情当中，高雄市长选情最有看点。蓝营候选人韩国瑜以“光头菜贩”的幽默形象吸引了大批年轻人和基层市民支持。但绿营攻击其经济规划不切实际，并且紧咬其支持“九二共识”的立场不放，认为是大陆共产党培养出来的接班人。





近日台湾互联网疯传，韩国瑜曾在2001年进入北京大学光华管理学院念博士班。该讯息称光华学院是“培养大陆高官”的机构，教授包括从台湾投共的林毅夫，以及退休总理朱镕基。昨日台湾基进党又公开一份北京大学2009年的博士生毕业生名单，韩国瑜的名字在“政府管理学院”之中，同学还有落马的中国原公安部副部长、前国际刑警组织主席孟宏伟。





不过上周五，韩国瑜已经向台媒 TVBS 澄清，自己曾在担任立委期间去北京大学“兼读一段时间，但是我并没有拿到文凭”，至于被大陆栽培，师从大陆高官这件事，“绝无此事，所以我准备提告就这样子，我一辈子没见过他们。”





对于网络抹红传言，以及台湾名嘴郑弘仪日前在绿营候选人陈其迈造势晚会上说，若韩当选“我们会被他卖掉”。韩国瑜昨日下午到台北地检署准备按铃提告，捍卫名誉。但在宣读完告诉状之后，他强调“我还是不按铃，我要贯彻爱与和平，决定不按铃申告 ，非常感谢大家。”





除了抹红传言，网络上也有网民传播“民进党的同志，我们暗杀韩国瑜”“国民党的人在左营、楠梓、冈山、凤山、旗山等区用一票六千（台币）选韩国瑜和国民党的议员候选人”等讯息。





国民党高雄市党部昨日上午召开记者会，痛批“暗杀”“买票”言论。市议员候选人陈美雅指出，出现“暗杀”字眼，已涉及《刑法》预备杀人罪、恐吓人身自由罪，并且严重影响选举结果。

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