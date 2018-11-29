20国集团在贸易战、紧张安全局势中火热筹备峰会

世界各国领导人正在筹备星期五于布宜诺斯艾利斯召开的 20 国集团峰会。为期两天的会议将在贸易战和紧张的安全局势背景下举行，不断升级的贸易战已然使全球经济处于危险之中，而乌克兰、中东以及南中国海等也是一系列危险的国际安全引爆点。





随着全球两个最大经济体的领导人在一场贸易战中会面，一场棘手的峰会即将拉开帷幕。美国总统特朗普威胁说，要把价值 2 千亿美元的从中国进口商品的关税从 10% 提高到 25% 。





他还警告说，如果不能就贸易失衡和知识产权等问题与北京达成协议，就将增加关税。白宫相信它有可能达成交易的势头。白宫方面认为，这项举措可能会促使协议达成。





白宫经济顾问拉里 · 库德洛说： “ 大多数观察家认为，中国正处于衰退之中，而美国在参加这次峰会中则处于非常坚强稳固的地位。 ”





中国警告称，如果贸易战加剧，后果将十分严重。





中国驻美大使崔天凯说： “ 上世纪，我们经历了两次世界大战，在这两次世界大战之间有一场大萧条。我认为任何人都不应试图重蹈覆辙。 ”





首届 20 国集团领导人峰会是在 2008 年全球金融危机之后召开的。





伦敦政治经济学院的特里斯滕 · 内勒说： “ 十年过去了，令人吃惊的是，现行经济秩序的最大威胁实际上在很多方面来自于该秩序的主要捍卫者美国，因为特朗普总统发起了保护主义贸易战并推行 ‘ 美国优先 ’ 的外交政策。 ”





地缘政治紧张局势也在酝酿之中。峰会召开前几天，俄罗斯在克里米亚海域捣毁乌克兰船只，并扣押了一些海军人员。基辅方面称这一事件发生在国际水域。对此，美国总统特朗普对计划与俄罗斯总统普京在峰会上会晤持怀疑态度。





星期三，普京总统谴责乌克兰。





俄罗斯总统弗拉基米尔 · 普京说： “ 军舰非法进入俄罗斯联邦领海，那么俄罗斯边防军应该做些什么呢？ ”





沙特阿拉伯王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼和土耳其总统埃尔多安也将出席此次峰会。萨勒曼涉嫌上月下令在伊斯坦布尔杀害记者卡舒吉。





内勒表示，至关重要的是，此次峰会将在全球重大挑战上取得进展。





伦敦政治经济学院的特里斯滕 · 内勒说： “ 经济体系应该如何运作？保护主义是好是坏？气候变化是真的吗？如果这些国家不能达成共识，就会向外界发出一个非常强烈的信号，那可能就是，他们无需加入进来。 ”





成千上万的反全球化抗议者已经聚集在布宜诺斯艾利斯。





尽管一些最激烈的战斗可能发生在峰会内部，布宜诺斯艾利斯仍然部署了两万两千名警察。（美国之音）

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