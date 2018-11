信报：人类基因改造后患无穷必须严禁

香港大学昨日举行第二届国际人类基因组编辑峰会开幕礼,原本预计会有一位备受瞩目的新闻人物现身,但最终没有露面,相信跟他所牵涉的新闻太爆炸性有关。说的是深圳南方科技大学副教授贺建奎,他在峰会举行前夕宣称,成功让一对经过基因编辑的双胞胎女婴健康诞生,取名为露露和娜娜,基因编辑令女婴具备天然抵抗爱滋病毒感染的能力。对于这项轰动全球的消息,国际社会无不哗然,内地一百二十二名科学家联署强烈谴责,中国政府部门下令调查。





事件激发广泛回响,南方科技大学马上发表声明尝试划清界线,表示校方并不知情。声明指出,贺建奎将基因编辑技术用于人体胚胎研究,该校生物系学术委员会认为严重违背学术伦理和学术规范;校方严格要求科学研究遵照国家法律法规,以及国际学术伦理、学术规范,而贺建奎已于今年二月一日停薪留职。





尽管如此,贺建奎的网站上有一份同意书,表明这次实验的经费来自南方科技大学,目的是「生产对爱滋病毒免疫的婴儿」,而参与的夫妇会得到二十八万元人民币酬劳。事件究竟与南方科技大学扣上怎样的关系,有待校方进一步厘清。





基因编辑技术用于人类胚胎,站在道德伦理角度完全无法接受,因此世界各国皆有惯例,胚胎实验期最多十四日,不许将之孕育成人;香港如是,内地其实亦如是,早于二○○三年颁布《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》规定相关实验不得超过十四日。国家卫生健康委员会对事件高度重视,立即要求广东省衞健委认真调查核实,依法依规处理。国家科学技术部副部长徐南平昨日明言,若基因编辑婴儿确认已出生,属于被明令禁止的,将按照中国有关法律和条例处理。





这宗石破天惊的“世界首例”为什么惹人反感?原因简单不过,任凭主观意愿编辑人类胚胎基因等于奉行优生学,这次说为了防治疾病,日后可能基于样貌、体格和智力的需要而“创造完美新人类”,届时有缺陷的旧人类沦为吃尽苦头的“低等民族”。要是改造人类基因获开绿灯,后患肯定无穷无尽,说不定“完美新人类”与

“缺陷旧人类”爆发战争。换言之,露露和娜娜是可怕的先例,所以强烈谴责贺建奎的内地科学家呼吁:“国家一定要迅速立法严格监管,潘朵拉魔盒已经打开,我们可能还有一线机会在不可挽回前,关上它。”





基因改造后患无穷并非杞人忧天,英国已故著名物理学家霍金就有这样的断言,他在其遗作 Brief Answers to the Big Questions 指出,人类在本世纪内研发出改变智力和本能的基因科技,创造“超级人类”,与未经基因改造的人类分为两个层次,彼此之间形成尖锐矛盾,未经基因改造的人类有机会被灭绝。霍金估计,各国可能制定法律禁止改造人类基因,但部分富豪无法抵抗诱惑。





事件之中传闻被列作研究地点及负责伦理审查的是深圳和美妇儿科医院,该院声言,怀疑贺建奎的报告造假,院方人士没有签过所谓的「深圳和美妇儿科医院医学伦理委员会审查申请书」,贺建奎与院方没有任何关系,而婴儿也不是在该院出生,现已报警处理。





造假是另一个不道德的伦理问题,不过世人如今的心态大概是宁愿造假,纯粹一场胡闹的笑话,不欲人类改造基因闯祸的噩梦成真。





潘朵拉魔盒能否及时关上,视乎中国和其他国家有没有决心制定法律,并且严格落实禁止改造人类基因的规定,不容科学家进行疯狂实验,更加不容富豪由于无法抵抗诱惑而“变身超人”。英国作家玛丽雪莱的经典小说《科学怪人》告诉大家,人类扮演上帝不会有好结果。(路透社)

Twitter

sgnypost