G20会议公报起草进展缓慢 对于部分议题的措辞分歧严重

多位代表表示，来自 20 国集团 (G20) 成员国的官员们正在阿根廷为周末领导人峰会起草最后公报，但起草过程进展缓慢，目前对于贸易和气候变迁问题的措辞存在分歧。





G20 成员国负责峰会筹备工作的代表周一开始在布宜诺斯艾利斯开会，密集讨论公报内容。 G20 公报讨论多项政策问题，是一份不具约束力的协议，将在周五开始的两天领导人峰会结束时公布。





自 2008 年全球经济危机以来， G20 领导人每年都会举行会议，试图就贸易等重要问题达成广泛共识。但成员国一直为不团结所苦，今年若不能就公报达成一致意见，将凸显出国际贸易争端加剧之际各国分歧日增。





“ 会谈很困难，但这并不奇怪， ” 欧洲一消息人士周二告诉路透。 “ 关于声明的进展，谈判仍在进行中，因此很难预测结果。 ”





法国财政部一名消息人士补充称， “ 的确形势相当紧张。未来几天的结果存在很高的不确定性。 ”





另一名财政部的消息人士表示，美国官员正在阻挡任何提及巴黎气候协定的辞令。





在去年释出退出该协定的意向之后，美国和其他 G20 成员国走上不同道路； G20 成员国原本宣示要终止使用煤炭，并采取措施达到协定中规划的目标。





第二名法国消息人士表示，法国方面也正推动公报提及排拒保护主义，并致力于改革世界贸易组织 (WTO) 及全球商业规范。





亚洲一名代表向路透表示，周一在进行半天的会议之后毫无进展。一名来自拉美、同样要求匿名的代表表示，预料要到周四才会有明确的公报草案。





“ 我们正和其他代表进行全面协商，一旦公报文本获得领导人批准，大家就会得知了， ”G20 会议的主办人 Pedro Villagra Delgado 周二向路透表示。





Villagra Delgado 已在 11 月 15 日表示， “ 最复杂 ” 的部分在于气候变迁、钢铁以及移民等领域，导致公报的最终批准遭到延迟。





部分代表已经表示，今年的 G20 公报内容可能较为温和，藉以确保获得特朗普的批准；特朗普对于气候变迁议题抱持怀疑态度，同时采取保护主义贸易政策，以及更为孤立的外交政策立场。





白宫国家经济委员会主任库德洛 (Larry Kudlow) 周二表示，目前尚不清楚是否会有最终公报。





他称，

“

如果没有，也没什么好难过的。

”(

路透社

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