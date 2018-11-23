中国商务部：中美双方保持密切接触 希望美停止破坏经贸关系言行

中国商务部新闻发言人高峰周四称，目前中美双方工作团队仍在保持密切接触，充分推动两国元首通话达成的共识；希望美方停止破坏双边经贸关系的言行，采取建设性态度为中美关系重回正轨、为全球经济的稳定增长创造有利条件。





他在商务部举行的新闻发布会上指出，近日美国贸易代表莱特希泽在声明中称中方未改变中美贸易冲突主要问题上的 “ 不公平 ” 做法，中方对此表示严重关切，此次美方在报告中进行了所谓的更新，对中方进行新的无端指责、捕风捉影，中方完全不能接受。





“ 中方多次强调，美国开展所谓 301 调查及相关的贸易措施是依据其国内的单边主义、贸易保护主义的做法，是把美国的国内法凌驾于国际法之上， ” 他称，这违背美方自己对世贸组织所有成员做出的承诺，是对世贸组织多边规则的无视和破坏。

美国总统特朗普和中国国家主席习近平将于本月稍晚会面。但就在市场憧憬中美贸易摩擦可能缓和之际，美国政府周二表示，中国并未改变处于中美贸易冲突核心的 “ 不公平 ” 做法。该结论发表于美国贸易代表办公室 (USTR) 对中国知识产权和科技转让政策进行的 “301 条款 ” 调查的更新报告。





对于美国商务部拟加强对 14 项敏感科技出口作出管制，高峰表示，希望美方采取建设性举措，真正改善贸易环境，对其优势产品扩大出口、减少贸易逆差创造条件，中方将密切关注美方有关的立法情况，视情采取必要的措施，维护中方企业的合法权益。





“ 我们认为国家安全是在开放的条件下实现的，泛化国家安全概念、为正常的国际贸易设置不必要的壁垒，不仅无助于国家安全的实现，也不利于贸易的扩大和平衡发展。 ” 他强调。





日前召开的亚太经合组织 (APEC) 领导人非正式会议史上第一次未能发表宣言，不过高峰表示，此次领导人非正式会议是一次成功的会议，各方在许多领域取得了重要积极的成果；中方始终坚持通过协商推动最终共识的达成。





“

但遗憾的是，个别成员试图把自身利益优先的案文强加给所有成员，遭到许多成员、特别是发展中成员的反对。

”

他说，中方始终坚信，互信、包容、合作、共赢的伙伴关系是

APEC

成员的共同财富，各方应该求同存异，聚焦发展问题，采取务实举措，推动亚太地区经济。（路透社）

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