张志鹏再证前妻孟庭苇婚内出轨同性恋 将进行诉讼

近日，孟庭苇前夫张志鹏旗下艺人张暖雅爆料孟庭苇的离婚内幕，称孟庭苇在婚内与小12岁女经纪助理发生多次不正常同性恋性关系，还逼迫张志鹏签字离婚。11月22日晚，孟庭苇工作室发布律师声明否认了这些指控，称张暖雅发布造谣信息。

23日凌晨，孟庭苇前夫张志鹏在微博发长文回应此事，表示与孟庭苇的婚姻确实被女助理破坏，本来一家人真的可以很幸福。长文中，张志鹏称在13年1月曾围堵到孟庭苇跟女助理刘颖洁，并暴打女助理，导致孟庭苇离家出走自己最后被逼离婚。随后更表示早在12年年底，就已撞破孟庭苇与女助理约会，最后三人不欢而散。谈及两人离婚，张志鹏称四年前被离职员工造谣家暴孟庭苇，但因想保护前妻所以自己背下黑锅。张志鹏还指责孟庭苇母亲说谎护短，并表示如果此次事件孟母继续掺和撒谎，将曝出孟庭苇比婚内出轨同性恋更为严重的事情，同时也会准备好律师团，准备好证据，进行诉讼。

张志鹏微博全文：

我们本来可以很幸福的！像神雕侠侣杨过小龙女那样，中间历经不少波折，相隔十多年后终于重逢！ 2003年10月24从沈阳首站开始在中国大陆的携手打拼，我带你去甘肃黄羊川唱红花，我们一起在新疆天池吃烤全羊，在内蒙古草原策马奔驰，在西藏拉萨缺氧落难，在零下26度走访那云冈石窟，遇过伸手不见五指的大雾，赶赴那鹅毛般的纷飞大雪~我策画了9场万人巡演纯真年代演唱会，在钓鱼台国宾馆为你举办高规格记者会，很多回忆，我们仨总在每年农历新年在日本替儿子庆生同时回忆一年过往……

本来，我们一家人真的可以很幸福的。

2013年1月3日我在台中伊丽莎白商务酒店（台中市西区中美街471号）堵到孟庭苇跟刘颖洁从酒店走出来，我上前暴打这位破坏我婚姻的女同性恋者，你还替她出手攻击我，公益派出所警察都到场处理，隔天1月4日你连儿子肚痛发烧都不管就与这位女同志第三度离家出走，直到1/10逼我签字离婚你才出现 （第一次你离家我在台中永兴派出所备案，第二次在新北市三重的派出所） 我给了你六年的时间，就是不希望10多年的感情，一个幸福完整的家就这样毁了！ 被一个身上刺青，抽烟喝酒在办公室撩女同事卖弄床上功夫的女T给毁了！

四年前，我一股傻劲不顾一切的替你背黑锅，将离婚归咎于我。在网络上与数以千计的霸凌对抗，这两天我那12岁的傻儿子也是发了疯似的，一个小学生在网上声嘶力竭的保护他深爱的妈妈， 我们这对姓张的父子，就这样热血沸腾奋不顾身地冲！ 而你就跟四年前一样犯错的人，自私的躲在后面， 我虽然不舍我的儿子如此，但这个是他的功课他的人生修练~总有一天他会明白。

四年前，很多网友私下留言给我，叫我硬起来，不能吃亏，他们力挺我，看似关心其实转头立马看戏挑拨，我那聪明无比的12岁儿子也是，现在每天一堆号称孟庭苇粉丝的在他微博灌迷汤起哄鼓噪拍马屁的~没有一个人看清楚问题，一昧的纵容迷信你 ，不断用极其恶劣的言词攻击说真相的人，公众人物偶像不是应该正能量当表率吗？ 让粉丝们有好的榜样看齐，不是把群众搞得像[义和团]一样！ 你才两天负面新闻就急忙喊告，我替你背了黑锅被骂了四年又该怎么招呢？

粉丝若爱孟庭苇就该去肉搜这个台中体专毕业，高雄凤山市人，1981年6月20日出生的刘颖洁，她是源头元凶，我记得她还认识张钧甯，因为是她坏了你们偶像的清白，还有我那个离职员工余凯旋，在粉丝群造谣离婚原因是因为我家暴！ 配合南方二重唱的大南方阎宗玉去跟记者爆料离婚，那段时间孟庭苇还因此害怕提防阎宗玉，怪我气愤之际不该将她的难堪事说出去，后来估计担心东窗事发改摸头收编了你们，拉你们入团伙，因为你们都认识刘颖洁，都曾在那段时间看过我暴瘦！看过我痛苦！都曾经为我打抱不平义愤填膺，然而，她必须提防你们转作污点证人，很少有人像我台中的员工廖佩铃那样，能抗拒孟庭苇这样大明星的私下温情拉拢~很多明星就是这样被惯坏~也是因为这样开始堕落的。因为你们的无原则吹捧，让他们错觉自己可以只手遮天，最后他们成了神也变成了鬼！

今晚，我刚从大陆回台，看到了孟庭苇委托的律师声明，请继续掩耳盗铃自欺欺人，我会准备好律师团，准备好证据！不管结果如何！ 希望诉讼过程你能经得起真相考验。

@雪子媽媽 我叫了您九年岳母，您总是自夸自己明事理人公正，以前我还真的信了，但是每当迹象对您的儿女不利时，您比谁能撒谎，比谁更护短。

这六年里我常想，假如婚姻内是我出轨家暴您女儿，你们家族能替我背黑锅吗？能替做错事的我挨骂吗？ 反之，我的家人都知道事情真相，但是他们都爱护以前当亲家的缘份，没有人半分爆料没有半点对孟庭苇的责骂，2014/7/27我在台中召开记者会，替您出轨不伦的女儿背黑锅，面对全台记者质疑询问，我不断道歉低头时，我看见我年迈母亲与哥哥弟弟含着眼泪忍着在人群中替我不舍，他们跟我一起在保护您女儿，但是您们呢？

你们真的不要以为天不知地不知，一切为了自身利益可以这样虚伪撒谎，四年前我犯傻，现在是我跟您做错事的女儿，我的前妻，我孩子的妈之间的事，如果您进来搅和，是用谎言来救场，那我很清楚告诉您，接下来我再爆出来的事情，将会比您女儿婚内出轨同性恋更为严重。

以前，我总是顾忌我的儿子会难受，每一次都退让，不想一年七个月没见他，竟被你们教育成会说出，‘三级片女星的话不可听’这样歧视的字眼，不是学佛吗？不是利益众生？没有分别心吗？怎么可以让一个12小孩变成这样肤浅愚昧的角度区分人的高低呢？然后成天在网上得意洋洋张扬卖弄，这几年宽恕您的女儿，换来错误的下一代教育，这一次，只要您敢再说半点不实，我保证加倍奉还。

这几天，媒体或者吃瓜群众，很爱问一个问题，为什么事隔这么多年才要爆出这些事？其实，你们应该反过来问，为什么如此的伤害与屈辱我可以忍耐这么久？

2012/10 月孟庭苇第二次离家出走一周，同意返家的条件就是我得搬离我的家，为了让她与年幼的宝弟能返家，我带着简便行李搬到住家旁边一家小旅馆，每几天回来看他们还有洗衣服，有一天进屋子，我所有物品连拖鞋都不见了，原来孟庭苇在外租了一间小套房，把我所有物品搬去哪里，即刻要我搬出，我若不走就是她走。





我在那间小套房整整住了三个半月，直到后来签字离婚后才能搬回家，那段时间我忍着被妻子背叛的痛苦，还有生活居住上的简陋孤独，还坚强的执行完‘太阳出来了’专辑上市与两岸各一次的记者会，以及东莞与厦门两站纯真年代演唱会，在东莞时我脖子手臂上还有孟庭苇抓伤我的不少痕迹，嘉宾邰正宵看了问我是被猫抓伤吗？我笑着说是被孟庭苇抓伤的。。我想他当时根本不知道我说的是真话。

2012/12/24我们结束厦门最后一场演唱会返台，那时还没被我减薪水的余凯旋，表现的忠心耿耿感性不已越洋打电话来安慰圣诞夜一个人住在小套房的我，我被迫离家的那三个半月，孟庭苇一周起码有三天下午都跑到刘颖洁上班的商务酒店约会，就在12/31傍晚我在酒店门口等她，当她走出酒店惊吓她看着我。。。。。。

在我要求下，她把刘颖洁叫了出来，说三个人坐下来好好聊，她说刘颖洁想跟我道歉，我告诉刘颖洁，如果不是因为顾虑孟庭苇公众人物形象，我一定找人打断你的腿，这女同志拽不拉机的甩头就走，留下错愕的孟庭苇，那一夜，孟庭苇发了短信六个字给我《谢谢你 ，对不起》我想她是谢谢我今天撞破她俩却没动手，对不起当然就是知道婚姻内自己走了偏差路。

我永远无法忘记2012到2013年跨年那一夜，气愤压抑痛苦万分的我半夜身体多处不适，独自一个人在台中市中国医药学院急诊室挂点滴到天亮。

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