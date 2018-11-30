调查：印度富裕人口 亚太区成长最快

管理顾问公司凯捷（Capgemini）最新发表的2018年亚太财富报告显示，印度富裕人口2017年比前一年成长逾20%，成为亚太区成长最快国家，台湾也有两位数成长。
凯捷发表的2018年亚太财富报告（2018 Asia- Pacific Wealth Report）指出，亚太地区高净值财富个人（high net worth individual，HNWI）2017年占全球HNWI的41.4%，显示亚太地区的重要。
这份报告把HMWI（或称富裕人士）定义为个人至少拥100万美元有投资价值的资产。
报告说，新兴市场推动亚太区新的富裕人口成长，占亚太区新富裕人口成长的52.9%，又以印度的富裕人口成长最快，比前一年成长20.4%。
凯捷认为，印度富裕人口之所以在亚太地区成长最快，经济与金融活力是推动成长的动力。政府稳定地鼓励有利商业发展的政策，特别是制造业，这也使印度2017年的经商便利度上升30个名次。
报告表示，过去10年，印度国内生产毛额（GDP）成长超过一倍，更多人成功增加财富；印度2017年股票市值也比前一年成长51.3%。
不只印度表现良好，其他新兴市场如泰国（13.6%）、中国（11.2%）的富裕人口也都有两位数的成长。
此外，成熟市场如台湾（12.3%）、南韩（17.3%）、香港（15%）和新加坡（11.5%）的富裕人口，在2017年也出现两位数的成长。
报告指出，随着亚太地区财富不断成长，愈来愈多富裕人士对财富管理机构不满意，包括缺乏整体服务、个人联系低等等。
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