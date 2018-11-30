调查：印度富裕人口 亚太区成长最快

管理顾问公司凯捷（ Capgemini ）最新发表的 2018 年亚太财富报告显示，印度富裕人口 2017 年比前一年成长逾 20% ，成为亚太区成长最快国家，台湾也有两位数成长。





凯捷发表的 2018 年亚太财富报告（ 2018 Asia- Pacific Wealth Report ）指出，亚太地区高净值财富个人（ high net worth individual ， HNWI ） 2017 年占全球 HNWI 的 41.4% ，显示亚太地区的重要。





这份报告把 HMWI （或称富裕人士）定义为个人至少拥 100 万美元有投资价值的资产。





报告说，新兴市场推动亚太区新的富裕人口成长，占亚太区新富裕人口成长的 52.9% ，又以印度的富裕人口成长最快，比前一年成长 20.4% 。





凯捷认为，印度富裕人口之所以在亚太地区成长最快，经济与金融活力是推动成长的动力。政府稳定地鼓励有利商业发展的政策，特别是制造业，这也使印度 2017 年的经商便利度上升 30 个名次。





报告表示，过去 10 年，印度国内生产毛额（ GDP ）成长超过一倍，更多人成功增加财富；印度 2017 年股票市值也比前一年成长 51.3% 。





不只印度表现良好，其他新兴市场如泰国（ 13.6% ）、中国（ 11.2% ）的富裕人口也都有两位数的成长。





此外，成熟市场如台湾（ 12.3% ）、南韩（ 17.3% ）、香港（ 15% ）和新加坡（ 11.5% ）的富裕人口，在 2017 年也出现两位数的成长。





报告指出，随着亚太地区财富不断成长，愈来愈多富裕人士对财富管理机构不满意，包括缺乏整体服务、个人联系低等等。





凯捷这份报告重点关注澳洲、中国、香港、印度、印尼、日本、马来西亚、新加坡、韩国、泰国和台湾等亚太地区

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个核心市场。（中央社）

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