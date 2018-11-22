脸书因8700万用户数据泄漏遭英判罚：已上诉反对

美国社交巨头 Facebook 对其在英国遭受的 50 万英镑判罚提起上诉。

针对剑桥分析事件中 8700 万 Facebook 用户数据被不当泄露，英国数据保护机构信息专员办公室（ Information Commissioner’s Office ， ICO ） 10 月 26 日向 Facebook 开出了 50 万英镑（约 64 万美元）的罚款。对此， Facebook 上诉反对，称这项裁决威胁了人们在网上分享信息的 “ 基本原则 ” 。

据英国金融时报 11 月 22 日报道， Facebook 称，英国信息专员办公室判处罚款是 “ 基于英国公民的数据可能受到剑桥分析事件影响的担忧 ” ，但他们得出的调查结论是 “ 不可能确定 ” 英国的数据是否被分享。

Facebook 认为，这意味着，英国信息专员办公室罚款背后的原因被扩大，它可能会 “ 威胁到人们是否应该被允许在网上分享信息的基本原则 ” 。比如，它可能会禁止用户在没有获得原作者允许的情况下转发内容。





Facebook 的欧洲、中东、非洲副总裁兼副总法律顾问 Anna Benckert 称： “ 信息专员办公室的论据的核心不再是涉及到剑桥分析公司的事件，而是在挑战一些基本原则，包括是否应允许人们在网上分享信息，这个意图已经远超过 Facebook 卷入的事件本身，因此我们选择上诉。 ”

不过，英国信息专员办公室 11 月 21 日回应媒体称，他们没有收到上诉相关的信息。

据 CNBC11 月 21 日报道，英国信息专员办公室一位发言人在声明中回应称， “ 任何被信息专员判处罚款的组织都有权向初级审裁处（ First-tier Tribunal ）提出上诉。上诉的所有进展都归审裁处管辖。 ”

英国信息专员办公室

2018

年

7

月起诉了

Facebook

，原因是没能保护用户数据、没有公开透明公司是如何将信息分享给第三方。针对信息泄露，信息专员办公室按照旧的英国数据保护条例向

Facebook

处以了最大额度的罚款。

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