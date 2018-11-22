脸书因8700万用户数据泄漏遭英判罚：已上诉反对

美国社交巨头Facebook对其在英国遭受的50万英镑判罚提起上诉。
针对剑桥分析事件中8700万Facebook用户数据被不当泄露，英国数据保护机构信息专员办公室（Information Commissioner’s Office，ICO）10月26日向Facebook开出了50万英镑（约64万美元）的罚款。对此，Facebook上诉反对，称这项裁决威胁了人们在网上分享信息的“基本原则”。
据英国金融时报11月22日报道，Facebook称，英国信息专员办公室判处罚款是“基于英国公民的数据可能受到剑桥分析事件影响的担忧”，但他们得出的调查结论是“不可能确定”英国的数据是否被分享。
Facebook认为，这意味着，英国信息专员办公室罚款背后的原因被扩大，它可能会“威胁到人们是否应该被允许在网上分享信息的基本原则”。比如，它可能会禁止用户在没有获得原作者允许的情况下转发内容。
Facebook的欧洲、中东、非洲副总裁兼副总法律顾问Anna Benckert称：“信息专员办公室的论据的核心不再是涉及到剑桥分析公司的事件，而是在挑战一些基本原则，包括是否应允许人们在网上分享信息，这个意图已经远超过Facebook卷入的事件本身，因此我们选择上诉。”
不过，英国信息专员办公室11月21日回应媒体称，他们没有收到上诉相关的信息。
据CNBC11月21日报道，英国信息专员办公室一位发言人在声明中回应称，“任何被信息专员判处罚款的组织都有权向初级审裁处（First-tier Tribunal）提出上诉。上诉的所有进展都归审裁处管辖。”
英国信息专员办公室2018年7月起诉了Facebook，原因是没能保护用户数据、没有公开透明公司是如何将信息分享给第三方。针对信息泄露，信息专员办公室按照旧的英国数据保护条例向Facebook处以了最大额度的罚款。
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