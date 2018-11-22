    • 2018年11月22日

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    脸书因8700万用户数据泄漏遭英判罚：已上诉反对

    星期四, 十一月 22, 2018

    美国社交巨头Facebook对其在英国遭受的50万英镑判罚提起上诉。
    　　
    针对剑桥分析事件中8700Facebook用户数据被不当泄露，英国数据保护机构信息专员办公室（Information Commissioner’s OfficeICO1026日向Facebook开出了50万英镑（约64万美元）的罚款。对此，Facebook上诉反对，称这项裁决威胁了人们在网上分享信息的基本原则
    　　
    据英国金融时报1122日报道，Facebook称，英国信息专员办公室判处罚款是基于英国公民的数据可能受到剑桥分析事件影响的担忧，但他们得出的调查结论是不可能确定英国的数据是否被分享。
    　　
    Facebook认为，这意味着，英国信息专员办公室罚款背后的原因被扩大，它可能会威胁到人们是否应该被允许在网上分享信息的基本原则。比如，它可能会禁止用户在没有获得原作者允许的情况下转发内容。

    Facebook的欧洲、中东、非洲副总裁兼副总法律顾问Anna Benckert称：信息专员办公室的论据的核心不再是涉及到剑桥分析公司的事件，而是在挑战一些基本原则，包括是否应允许人们在网上分享信息，这个意图已经远超过Facebook卷入的事件本身，因此我们选择上诉。
    　　
    不过，英国信息专员办公室1121日回应媒体称，他们没有收到上诉相关的信息。
    　　
    CNBC1121日报道，英国信息专员办公室一位发言人在声明中回应称，任何被信息专员判处罚款的组织都有权向初级审裁处（First-tier Tribunal）提出上诉。上诉的所有进展都归审裁处管辖。
    　　
    英国信息专员办公室20187月起诉了Facebook，原因是没能保护用户数据、没有公开透明公司是如何将信息分享给第三方。针对信息泄露，信息专员办公室按照旧的英国数据保护条例向Facebook处以了最大额度的罚款。

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