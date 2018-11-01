美指控中方网窃航空技术

美国司法部指控 10 名中方人员试图从美国公司窃取航空技术，中国外交部发言人陆慷 10 月 31 日表示： “ 有关指控子虚乌有、纯属捏造。 ”





据路透社 10 月 31 日报道，中国外交部发言人陆慷 10 月 31 日表示，美司法部起诉中国有关人员，称其试图入侵私营企业电脑，窃取客机发动机技术，纯属捏造。





陆慷在例行记者会上说： “ 有关指控子虚乌有、纯属捏造。 ” 他没有进一步详细说明。





另据香港《南华早报》网站 10 月 31 日报道，美国司法部指控一群中国 “ 特工 ” 试图从美国公司 “ 窃取航空技术 ” ，这是不到两个月中的第三次此类起诉。





报道称，美国司法部 10 月 30 日称，这 10 人试图侵入一家美国公司和一家在中国苏州设有办事处的法国公司的计算机系统，这两家公司均生产一种用于商用客机的涡扇发动机。美司法部妄称，这些人员还把为这些发动机制造商生产零部件的其他美国航空航天企业作为目标。





报道称，起诉书提到了 12 家成为目标的公司，它们专注于航空航天、技术或 “ 关键基础设施 ” ，其中 8 家公司总部设在美国。有两家航空企业是法国公司，一家是英国公司。名单上还包括一家澳大利亚公司。





报道指出，起诉书中唯一提到名字的所谓 “ 受害公司 ” 是总部设在洛杉矶的凯普斯通涡轮公司。





北京把航空工业作为其 “ 中国制造 2025” 发展计划的关键组成部分，该计划旨在令中国成为技术领域的世界领导者。但如本报周一的报道所称，中国正遭遇困难，专家们估计它的喷气发动机技术比竞争对手落后约 20 到 30 年。





起诉书称： “ 这项阴谋的参与者入侵了（这家法国公司）和其他涡扇发动机零部件制造企业的网络 .…… 目的是从这些公司窃取敏感数据，中方机构可以使用这些数据制造相同和类似的发动机，无需花费大笔研发费用。 ” 负责国家安全事务的助理司法部长约翰 · 德默斯在周二的通告中称，打击源自中国的网络间谋活动的努力 “ 刚刚开始 ” 。





【美国《华尔街日报》网站 10 月 30 日报道】联邦检察官近日对 10 名中方人员和其他人提出指控，指控他们长期从事黑客活动，侵入亚利桑那州、马萨诸塞州、俄勒冈州和其他地方的美国航空企业。

官员们称，公开这起案件是特朗普政府举措的一部分，以凸显美国当局所说的中国不断试图通过网络攻击和当场招募等方式从美国企业窃取信息。





预计检方还将在未来几天宣布对另一批与中国政府有关的黑客提出指控。据知情人士称，据称这些黑客以信息技术服务供应商为目标，旨在进行间谋活动和窃取知识产权。





私营部门的网络安全研究人员此前发现这些攻击是由一家名为 APT10 的黑客组织进行的，他们将这个组织与北京联系在一起。





司法部国家安全部门的负责人约翰 · 德默斯在宣布案件时说： “ 这只是开始。 ” 这些被告并未遭到美国拘留，据信身在海外。他们被控试图窃取与如何制造某种飞机发动机有关的信息，一家中国国有企业也在研制这种发动机。





起诉书称，从 2010 年到至少 2015 年，被起诉的中方人员以及为他们工作的人试图侵入制造涡扇发动机零部件的公司。





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众击

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网络安全服务公司联合创始人迪米特里

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阿尔佩罗维奇说，黑客正将目标对准

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中国感兴趣的几乎所有行业

”

，包括能源、国防、技术、交通运输以及酒店。

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