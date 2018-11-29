中国首度解禁日本核食 允许新潟米进口

中国大陆开始解禁日本福岛核食。中国海关总署昨天公告，经评估，允许日本新潟米进口，但必须符合食安等法规要求。





公告称，日本新潟大米是指日本新潟县产稻谷及新潟县产稻谷加工的糙米，经获得海关总署注册登记的日本大米加工厂（企业名单请访问海关总署网站查询）加工而成的大米。





公告称，日本新潟大米在进口时应当符合中国食品安全、植物卫生法律法规等要求。





根据公告，日本新潟米开放进口自 28 日起实施。





日本共同社报导，日本农林水产省今天也发布消息称，中国部分放宽自福岛核事故以来实施的食品进口限制，恢复了对新潟县产大米的进口。





共同社昨天报导，中国驻日本大使馆新闻发言人张梅 28 日在例行记者会上表示，“关于中方自福岛核事故以来实施的对日本产食品的进口限制，两国主管部门应加强沟通”。





报导指出，日本首相安倍晋三 10 月访问中国时，中方曾表示将积极研究放宽进口限制。张梅虽然在记者会上称没有新的信息，但也指出“中方一直高度重视进口食品的安全，将继续本着科学的原则处理日本食品的输华问题，两国主管部门可以加强沟通”。





日本 311 大地震导致福岛核电厂发生辐射外泄事故迄今已逾 7 年，目前世界各国只有台湾与中国大陆仍禁止灾区临近都县的食品与饲料进口。





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日九合一选举，反核食公投过关。外交部发言人李宪章

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日表示，对于这次公投结果，外交部会跟日本方面进一步沟通，妥善处理，寻求日方了解，毕竟公投是民意的展现。

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