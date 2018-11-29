台湾选民变无情 BBC：不看意识形态而重民生问题

九合一大选后全台绿地变蓝天，民进党在 2016 年大胜后，短短 2 年就面对无情打击，对此，英国广播公司（ BBC ）认为，台湾选民变得更无情，打破了传统的蓝绿基本盘，看的并非是意识形态，而是民生问题。除此之外，选民越来越没耐心，不会再有“蜜月期”，若施政做得不好，选民不会给第二次机会。

台湾选民无情化 打破传统蓝绿基本盘





据《 BBC 中文网》报导， 2014 年的九合一大选中，民进党拿下 13 个县市，当时刚发生太阳花学运，整体政治环境对民进党有利，之后 2016 年蔡英文当选总统，民进党也在立院取得过半席次。然而，今年民进党却遭遇重挫，国民党成功翻转地方执政版图，这是给执政者的当头棒喝，“任何政党不能将选民的支持视为理所当然”。





许多人难以想像民进党在短短 2 年内遭遇重挫，但这代表了“台湾选民的无情”，对政党与政治人物的无情，打破了传统的蓝绿基本盘。如“空降”的国民党高雄市当选人韩国瑜竟翻转高雄，而台南虽由民进党的黄伟哲拿下，但得票率竟然不到 4 成。





上任蜜月期不再 执政者将被放大检视





这次高雄与台南的选情，代表这次选举中与其意识形态，选民更注重攸关个人生计的民生问题，在此标准下选民已不管蓝绿，执政者做得不好立刻换掉，不会再有刚上任的“蜜月期”；反过来说，谁能为人民带来好的生活，确实改善民生问题，就能获得广大选民的支持。





而即使国民党大胜，也不代表今后稳操胜券，若当选的县市长不能实现选前犹如“直销大会”的政策口号，选民也会果断以选票做出回应，而这代表韩国瑜未来的施政表现将是国民党很重要的检验指标，台中市长当选人卢秀燕的表现也会被放大检视。（自由时报）

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