新加坡回教理事会发现 3 本书籍有宣扬极端主义观点,建议禁止在新加坡发行。新加坡通讯及新闻部决定列为禁书,这项禁书令明天生效。





新加坡联合早报、新传媒 8 频道新闻今天傍晚引述通讯及新闻部公告指出,这 3 本书籍是 Things that Nullify One’s Islaam 、 What Islam Is All About ( Student Textbook )与 The Wisdom of Jihad 。





公告指出,这些刊物带有排他主义与宗教极端主义等观点,会在不同宗教社群间散播仇恨。





这项禁书令明天生效。根据新加坡法令,无论发行或持有违禁刊物均属违法,违者将处以罚款、坐牢或两者兼施。(中央通讯社)

