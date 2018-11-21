美两架B-52轰炸机 飞至南海争议岛屿附近例行训练





根据美国太平洋空军，两架美国 B-52 轰炸机昨天飞至南海争议岛屿附近，参与例行训练任务，声称符合国际法与对推动印太地区自由开放的长期承诺。





有线电视新闻网（ CNN ）报导，美国太平洋空军在声明中说：“两架美国空军 B-52 同温层堡垒轰炸机（ B-52 Stratofortress ）从关岛的安德森空军基地起飞，在南海附近地区参与例行训练任务。”





声明又说：“最近的任务符合国际法，以及美国对建立自由与开放的印度太平洋地区的长期承诺。”





美国都会例行出动轰炸机飞至南海附近地区，参与行之已久的“持续轰炸机进驻任务”（ Continuous Bomber Presence, CBP ）。然而，中国政府在具争议的海上地点造岛与兴建军事设施，对美国军事部队出现在附近地区特别敏感。





今年 9 月，一艘中国军舰逼近到美国驱逐舰狄卡特号（ USS Decatur ）前方 45 码内，迫使狄卡特号采取技术动作以防撞击，美国海军称中国的行为“不安全且不专业”。





这艘狄卡特号当时是在执行“航行自由行动”（ Freedom of Navigation Operation ），驶入南沙群岛南薰礁（ Gaven Reef ）和赤瓜礁（ Johnson Reef ） 12 海里范围内。





美国指控中国在南海对争议岛屿部署反舰飞弹、电子干扰器与地对空飞弹。





印度洋－太平洋司令部海军上将戴维森（ Phil Davidson ） 17 日在加拿大诺瓦斯科细亚省（ Nova Scotia ）举行的哈利法克斯国际安全论坛（ Halifax International Security Forum ）上说，中国部署这类飞弹，让北京“有可能对国际海域与领空行使国家控制权，而每年有价值超过 3 兆美元的商品流通此处”。





戴维森又说：“中国说，他们将这些设施军事化，是为了捍卫中国主权，但这么做，他们现在也侵犯到其他国家根据国际法飞行、航行与执行任务的主权。所有国家有权透过海底电缆从事贸易、沟通、传递金融资讯与沟通资讯。”





不过，两名美国国方官员告诉 CNN ，尽管北京与华府陷入紧张，中国当局最近准许美国海军航空母舰雷根号（ USS Ronald Reagan ）停靠香港。





中国

9

月取消让美国两栖攻击舰黄蜂号（

USS Wasp

）访问香港。

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