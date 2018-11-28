亚洲股市走势踌躇 等待习特会及美联储官员谈话

亚洲股市周三走势踌躇，美元跳涨至近一年半高点，中美贸易争端降温的前景出现互相矛盾的讯号之际，风险资产回稳。





MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数在平盘上下游走，目前持平。澳洲和韩国股市 .KS11 双双下跌 0.2% 。





日本股市日经指数 .N225 上升 0.7% 。中国股市回吐稍早小幅涨幅，沪深 300 指数 .CSI300 持平。





亚洲市场周二下滑，此前美国总统特朗普对华尔街日报表示，他接受北京要求推迟上调关税的可能性 “ 非常低 ” 。美国定于 1 月 1 日将 2,000 亿美元中国输美商品关税税率由 10% 上调至 25% 。





但是，白宫国家经济委员会主任库德洛周二表示，美国总统特朗普对在周六晚与中国国家主席习近平共进晚餐时就美中贸易争端达成协议持开放态度，但如果没有取得突破，也准备好上调中国输美产品关税。





该消息提振华尔街主要股指，美国股市三大股指周二均收高，盘中多数时间在平盘下方。





尚不清楚双方是否就 20 国集团 (G20) 布宜诺斯艾利斯峰会后举行的两国领导人会晤的正式议程达成了一致。库德洛说，没有双方顾问当场举行会谈的安排。





与此同时，德国经济周刊 (WirtschaftsWoche) 援引欧盟消息人士的话报导称，特朗普可能从下周开始对进口汽车征收关税。受此影响，欧洲汽车股续跌。





“ 一系列贸易面消息显示可能发生新一轮加征贸易关税，市场情绪再度变得谨慎， ” 澳洲国民银行 (NAB) 的资深策略师 Rodrigo Catril 表示。





“ 市场目前似乎在捕风捉影，面临不确定，美元仍是抵御冲击的首选。 ”





美元指数隔夜跳涨至 97.497 ，逼近本月稍早所及一年半高位 97.661 ，最新报 97.412 。





投资者接下来将把注意力转向美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 主席鲍威尔周三将发表的讲话，以期从中寻找有关美联储还可能升息几次的更多线索。





有迹象显示全球经济放缓，加上近两个月的市场波动让原本乐观的美国经济前景蒙阴，令人猜测美联储明年将放缓升息步伐。有鉴于此，鲍威尔的讲话显得更为重要。





美国总统特朗普在接受华盛顿邮报采访时再次批评美联储主席鲍威尔，称升息和其它美联储政策正在损害美国经济。在这一背景下，交易员将密切关注鲍威尔的讲话。





在外汇市场，英镑目前跌 0.1% 报 1.2733 美元。隔夜英镑在主要货币中表现最差。

英国首相特雷莎 · 梅周三将前往苏格兰兜售其退欧方案，届时她可能要费一番周折，才能让持怀疑立场的选民相信她的退欧协议对企业的好处。





特雷莎 · 梅需要赢得 12 月 11 日议会的退欧协议投票，但鉴于明显多数议员反对该协议，投票通过有难度。





油价谨慎上行，石油输出国组织 (OPEC) 下周将召开会议，可能会在此次会议上决定采取某种形式的减产，应对正在出现的供应过剩局面。





美国原油期货涨 0.28 美元至每桶 51.84 美元。布兰特原油期货涨 0.28 美元至 60.49 美元。





尽管周三早盘上涨，油价自

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月初以来仍下跌近三分之一，受累于供应过剩和金融市场普遍疲软。（路透社）

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