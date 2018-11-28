特朗普称G20晚宴上中美很可能达成贸易协议 但是有条件

白宫国家经济委员会主任库德洛周二表示，美国总统特朗普对在周六晚与中国国家主席习近平共进晚餐时就美中贸易争端达成协议持开放态度，但如果没有取得突破，也准备好上调中国输美产品关税。





在这场事关重大的晚宴前几天，尚不清楚双方是否就 20 国集团 (G20) 布宜诺斯艾利斯峰会后举行的两国领导人会晤的正式议程达成了一致。库德洛说，没有双方顾问当场举行会谈的安排。





库德洛说，特朗普曾告诉顾问们， “ 在他看来，达成协议的可能性很大，他对此持开放态度。 ”





但他说， “ 必须满足某些条件 ” ，并列举了诸如窃取知识产权、强制技术转让、美国公司在中国的持股比例、大宗商品的高关税和非关税壁垒，以及商业黑客行为作为 “ 必须解决 ” 问题的例子。





库德洛拒绝就中国是否做出了让步发表评论。





库德洛暗示，白宫认为晚宴是让对华贸易战出现转机的机会。但他指出，白宫迄今对中国对贸易问题的反应感到失望。





“ 他们的回应令人失望，因为 …… 我们发现他们的做法没有多大改变， ” 他说，但拒绝做出具体的评论。





“ 习近平主席有机会改变这些会谈的基调和实质内容， ” 他在白宫的一次新闻简报会上对一小群记者说， “ 特朗普总统已经表示他持开放态度－现在我们需要知道习主席是否持开放态度。 ”





如果未取得进展，特朗普总统准备把 2,000 亿美元的中国进口商品关税从目前的 10% 提高到 25% ，并可能对另外 2,670 亿美元的中国输美产品加征关税，库德洛说。





“ 我们都知道，他说话算数， ” 库德洛说。





在被问及双方是否就两国领导人讨论的一系列议程达成一致时，库德洛说， “ 我们正在为所有这一切做一些重要准备。 ”





同样不清楚的是，两位领导人是否会同意在晚宴结束时发表联合声明，这是两位世界级领导人会晤的典型做法。 “ 我不太确定最后是否会发表声明， ” 库德洛说。

他说， “ 这是一场类似派对的晚宴。 ”





他拒绝就谁将出席晚宴发表评论。美国第一夫人梅拉尼娅将陪同总统前往布宜诺斯艾利斯。美国国务卿蓬佩奥、美国贸易代表莱特希泽、国家安全顾问博尔顿和库德洛也将出席 G20 峰会。





特朗普在阿根廷的双边会谈日程很紧，其中包括与俄罗斯总统普京的会晤。





库德洛说，特朗普还将出席与墨西哥和加拿大签署贸易协定的签字仪式，该协定将取代现有的北美自由贸易协定。目前还不清楚签字仪式举行的具体日期。





至于 20 国集团的正式会谈，库德洛说，代表们仍在努力达成一项可能的联合协议，也就是所谓的公报。





“

我认为我们的团队里没有人对公报感到不安。如果最终发表了公报，那一定是我们认同的。如果没有，我们也不会难过，

”

他说。

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路透社

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