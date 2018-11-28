美媒：移动支付正在年轻人与老年人之间划出界线

美媒称，无现金支付方式正在北京和中国其他大城市迅速普及，以至于有专家开始将北京称为未来无现金社会的原型。据《华尔街日报》报道， 2017 年中国移动支付总额远超美国，达到 15 万亿美元。但并非所有中国老年人都熟悉这种先进的支付方式。

据美国石英财经网站 11 月 26 日报道， 63 岁的北京居民张思齐（音）说： “ 有些老年人很难跟得上科技发展。许多退休的老年人视力不好，看不清屏幕，或者记忆力不好，记不住怎样使用这些软件。 ”

报道称，随着拥有 13 亿人口的中国开始老龄化，这样天翻地覆的变化只会越来越常见。据上海复旦大学教授王丰预测， 2015 年至 2030 年，中国 60 岁以上人口将增加 1 亿，达到 3 亿多。王丰在刊登于布鲁金斯学会刊物的论文中写道，这种变化将 “ 考验政府满足日益增长的福利和服务需求的能力 ” 。

报道称，尽管中国央行今年治理了拒收现金的行为，呼吁消费者在使用现金支付被拒时可以投诉，但这种支付方式的分裂可能成为中国经济的挑战。

报道表示，美国伍德罗 · 威尔逊中心基辛格中美关系研究所的科技观察人士钟瑞在《外交政策》杂志上撰文警告说： “ 移动支付正在年轻人与老年人之间，在富有的城市中产阶级与繁荣时期落在后面的群体之间划出界线。在中国政府急需拉动消费之际，地方政府对移动支付的管理不善可能使老年人和穷人被阻挡在消费经济之外。 ”

报道称，尽管这些问题看似严峻，但张佳鑫认为没有理由绝望。作为夕阳再晨社会工作服务中心的创始人，张佳鑫自 2011 年以来一直在组织大学生志愿者为老年人提供免费课程，让他们熟悉基本的科技概念。

该中心提供多种课程，不过大多数老年学员希望掌握的技能类似，例如，如何使用微信交流。在微信的

10

亿个月活跃账户中，约有

5000

万个属于年龄在

55

岁至

70

岁的老年用户。其他受欢迎的课程还包括，如何网上购物和使用网上银行，如何下载音乐和玩简单的电子游戏等。还有一门重要课程？那就是防范网络诈骗。

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