习近平G20前访西班牙 特习会添变数

美国总统特朗普与中国国家主席习近平预计借月底在阿根廷登场的 20 国集团（ G20 ）峰会见面。不过，现有消息指习近平将于 28 日前往西班牙访问，“特习会”何时登场、能否登场引来揣测。





G20 峰会 11 月 30 日至 12 月 1 日将在阿根廷登场，港媒南华早报先前报导，特朗普与习近平预定于 G20 高峰会正式举行前一天，也就是 11 月 29 日会面，但随后的报导又指，两人将在 G20 峰会后举行晚宴边吃边聊。





距离 G20 峰会剩下不到 10 天，今年是西班牙和中国建交 45 周年，西班牙国家报（ El País ）报导，习近平将于 11 月 28 日访问西班牙。至于访问时程，则没有具体说法，仅表示习近平会和西班牙国王、首相会面，并拜访国会以及在皇宫进行晚宴。





中国外交部发言人耿爽 20 日面对媒体询问习近平是否将于下周出访西班牙时表示，“关于中国领导人对外进行访问，中方会适时发布有关消息。请你保持密切关注。”





由于习近平出访西班牙的时间正好在 G20 峰会登场前，就算习近平利用时差赶场，也相当紧凑，让外界好奇特习会能否如期登场，以及具体的登场时间。





尽管南华早报指出，中美双方人马正紧锣密鼓商讨特习会晚宴细节，但也有美国学者分析，特习会有可能取消。





美国之音报导，美国智库战略暨国际研究中心（ CSIS ） 20 日就 G20 峰会举行吹风会，该中心亚洲经济高级顾问古德曼（ Goodman ）说，特习会可能达成“停火协议”，但他又说，特习会最后被取消也是有可能。





另一值得注意的问题是，原本被媒体点名将直飞阿根廷为特习会“暖身”的中国国务院副总理刘鹤，确定将于 25 日至 28 日访问德国。中国外交部 20 日公布刘鹤访德行程后，刘鹤是否将如媒体所言前往阿根廷，外界也存在议论。





根据中国驻西班牙大使馆官网，中国与西班牙于

1973

年

3

月

9

日建交。今年

3

月，两国建交

45

周年之际，习近平向西班牙国王发出贺电，庆祝中西建交

45

周年。

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