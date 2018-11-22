习近平G20前访西班牙 特习会添变数

美国总统特朗普与中国国家主席习近平预计借月底在阿根廷登场的20国集团（G20）峰会见面。不过，现有消息指习近平将于28日前往西班牙访问，“特习会”何时登场、能否登场引来揣测。
G20峰会11月30日至12月1日将在阿根廷登场，港媒南华早报先前报导，特朗普与习近平预定于G20高峰会正式举行前一天，也就是11月29日会面，但随后的报导又指，两人将在G20峰会后举行晚宴边吃边聊。
距离G20峰会剩下不到10天，今年是西班牙和中国建交45周年，西班牙国家报（El País）报导，习近平将于11月28日访问西班牙。至于访问时程，则没有具体说法，仅表示习近平会和西班牙国王、首相会面，并拜访国会以及在皇宫进行晚宴。
中国外交部发言人耿爽20日面对媒体询问习近平是否将于下周出访西班牙时表示，“关于中国领导人对外进行访问，中方会适时发布有关消息。请你保持密切关注。”
由于习近平出访西班牙的时间正好在G20峰会登场前，就算习近平利用时差赶场，也相当紧凑，让外界好奇特习会能否如期登场，以及具体的登场时间。
尽管南华早报指出，中美双方人马正紧锣密鼓商讨特习会晚宴细节，但也有美国学者分析，特习会有可能取消。
美国之音报导，美国智库战略暨国际研究中心（CSIS）20日就G20峰会举行吹风会，该中心亚洲经济高级顾问古德曼（Goodman）说，特习会可能达成“停火协议”，但他又说，特习会最后被取消也是有可能。
另一值得注意的问题是，原本被媒体点名将直飞阿根廷为特习会“暖身”的中国国务院副总理刘鹤，确定将于25日至28日访问德国。中国外交部20日公布刘鹤访德行程后，刘鹤是否将如媒体所言前往阿根廷，外界也存在议论。
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