加拿大大麻合法化未成年吸食率激增 引各方担忧

在大麻合法化以后，加拿大的未成年人现在比较“嗨”。《纽约时报》11月11日关注了加拿大大麻合法以后，未成年吸食大麻案例激增的问题。报道认为，合法化给了未成年人一个信号，让他们更加容易接触到大麻。
目前，加拿大社会各界都对未成年吸食大麻一事表示担忧，加国专业人士强烈呼吁政府加强管制。确保大麻等毒品远离未成年人，加拿大政府则承诺，将加快相关立法进程。
据报道，上个月，加拿大成为世界上第二个“娱乐用”大麻合法化的国家。这给加拿大的未成年人们一个不好的信号：现在他们可以为所欲为的吸食大麻了。加拿大目前未成年人吸食大麻的数量激增。据英国《卫报》11日报道，加拿大健康信息研究所的一组报告显示，安大略省和艾伯塔省近期记录了近600例20岁以下青少年大麻中毒事件，这一数字是2014年的两倍。其中甚至包括24名4岁以下儿童。
加拿大人口普查局（census bureau）最近的一份报告显示，该国32.7%的青少年在最近三个月内“吸食过大麻”。这让加拿大成为了一个不好的“世界第一”，据世卫组织、联合国儿童基金会2013年的一份报告称，加拿大现在是全球未成年人大麻吸食率最高的国家。
虽然大麻合法了，但是加拿大联邦法律仍然禁止未满18岁的未成年人吸食、购买和运输大麻。同时，向未成年人出售大麻最高可以判处14年有期徒刑。
不过对于加拿大这样一个毒品泛滥的地方，法律有的时候确实是个摆设。未成年人可以轻易从各种合法和非法的渠道拿到大麻，同时，他们也可以从加拿大的网店和实体店铺购买含有大麻的蛋糕，糖果，甚至香烟。这些“含大麻”食物的大麻酚含量，往往是天然大麻含量的成百上千倍。
未成年人吸食大麻数量激增引起了加拿大社会各方的忧虑，社会各方正在要求政府立法限制未成年人接触大麻，同时要求出售大麻的公司在大麻合法化包装上加印警告未成年人的标语。据《卫报》报道，安大略省医疗机构的专家称，加拿大的大麻中毒“正在走向高峰”。
安大略省东部的医药卫生官员保罗博士对纽约时报表示：
“现在的问题是，我们的法律根本阻止不了吸食大麻。”
加拿大政府也作出了反应，据报道，加拿大政府日前花费8300万美元，用于一场普及全国的公共教育活动。这次活动主要面向加拿大青少年，教育他们大麻对大脑的危害。同时，加拿大各省的警察也将进入各个学校，教育孩子们学会对毒品说“不”——很多时候，孩子们无法拒绝同龄人递过来的酒精，大麻和香烟。
不过这种说教的前景不容乐观，《纽约时报》援引毒品专家的话表示，要说服青少年在大麻合法化以后不吸食大麻是十分困难的，要知道加拿大之前的禁毒努力几乎没有成功过。对于加拿大这样一个连海洛因和阿片类药物都无法有效禁止的国家来说，想要阻止未成年人吸食大麻，难度颇高。
这样加拿大政府只能寄托于家庭教育的努力，让加拿大家长普及毒品教育的危害，教育自己的孩子不要过早接触毒品。
据BBC此前报道，在2015年，加拿大自由派总理候选人特鲁多对大麻合法化的解释是，合法化可以保护加拿大年轻人，同时阻止犯罪分子通过毒品黑市牟利。
但是在加拿大，很多家长并不认为吸食大麻有什么危害。《纽约时报》在文章的最后采访了加拿大的一位家长，他名叫汤普森，是三个孩子的父亲，已经离婚。他是这样认为的：
“我认为酒精会导致更大的伤害，我不相信大麻会致瘾。上瘾的人都是他们自己有问题。”
10月26日，中国驻多伦多总领馆就加拿大“大麻合法化”问题致信领区中国公民，郑重提醒领区广大中国公民，特别是广大留学生，为了保障自己的身心健康，请继续避免接触或使用大麻。
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