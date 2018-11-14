美国男子驾车撞法院 只为告知自己的吸毒用具被偷

上周六，美国密西西比州一名男子故意驾车冲撞当地法院，理由竟是想告知警察自己的吸毒用具被偷了。
据密西西比州地方媒体WLOX报道，该州格尔夫波特市（Gulfport）一名男子10日早晨驾驶皮卡冲撞哈里森县（Harrison County）法院，随后被当地警方逮捕。
负责清理现场的拖车公司员工表示，当天早上6点前，一辆小型皮卡撞上法院大楼东侧的玻璃墙，在警察到来之前，司机似乎已经离开了现场。
监控录像显示，事故发生后，肇事者立即从前排乘客一侧的车窗下了车。
据悉，事发时时楼内并无工作人员。格尔夫波特警方10日晚些时候逮捕了28岁的肇事司机基斯•卡瓦利耶（Keith Cavalier）。
据美联社13日报道，卡瓦利耶对警方供述，自己是故意开车冲撞县法院大楼的，因为这是让警察知道他的吸毒用具被盗的最佳方式。
卡瓦利耶被指控“酒后或吸毒后驾驶”、“故意损害他人财物”等罪名，现关押于哈里森县监狱，保释金为2万5千美元。目前尚不知道他是否请了律师。
哈里森县公共信息官员杰夫•克拉克（Jeff Clark）表示，“本县议会对车祸中没有人受伤感到欣慰，对格尔夫波特警察局逮捕司机的工作表示赞赏。”
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