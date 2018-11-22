特朗普感谢沙特：油价下跌要感谢沙特 但再低点吧

美国总统特朗普 11 月 21 日发推文表示，当前的油价下跌要感谢沙特阿拉伯。





特朗普写道： “ 油价在下跌。好极了！ ”

他补充道： “54 美元，不久前还 82 美元。这要感谢沙特阿拉伯，但再低点吧！ ”

发完这一条，特朗普又发了一条： “ 让美国再次伟大！ ”





据了解，这已经是特朗普连续第二天肯定沙特在抑制油价方面做的工作。当地时间 11 月 20 日，特朗普通过白宫发布声明称，美国提出将油价降低至合理范围内时，作为第二大产油国的沙特 “ 积极回应 ” ，这对世界而言非常重要。特朗普在声明中表示，本着 “ 美国优先 ” 的原则，自己不会因贾迈勒 · 卡舒吉遇害而破坏与沙特的坚定关系。

据此前报道，今年 5 月，美国宣布将退出伊核协议，恢复对伊朗的全部制裁措施，并威胁称要在 11 月 5 日令伊朗石油出口 “ 清零 ” ，引发国际油价一路上涨。作为全球最大石油消费国，美国自然不希望看到能源成本上升，于是发出呼吁要求产油国抑制油价上涨。

此后，沙特与俄罗斯等伙伴国一起积极增产，以弥补伊朗受制裁后可能出现的供应缺口。 5 月份，沙特石油产量约为 989 万桶 / 日，至 10 月份已增长至 1063 万桶 / 日，增幅接近 7% 。

沙特能工矿大臣法利赫

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月早些时候曾表示，沙特

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月的原油产量高于

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月水平，但

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月的产量将下降。他说，

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月暂时增产与炼油厂需求增加有关。

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