特朗普感谢沙特：油价下跌要感谢沙特 但再低点吧

美国总统特朗普11月21日发推文表示，当前的油价下跌要感谢沙特阿拉伯。
特朗普写道：“油价在下跌。好极了！”
他补充道：“54美元，不久前还82美元。这要感谢沙特阿拉伯，但再低点吧！”
发完这一条，特朗普又发了一条：“让美国再次伟大！”
据了解，这已经是特朗普连续第二天肯定沙特在抑制油价方面做的工作。当地时间11月20日，特朗普通过白宫发布声明称，美国提出将油价降低至合理范围内时，作为第二大产油国的沙特“积极回应”，这对世界而言非常重要。特朗普在声明中表示，本着“美国优先”的原则，自己不会因贾迈勒·卡舒吉遇害而破坏与沙特的坚定关系。
据此前报道，今年5月，美国宣布将退出伊核协议，恢复对伊朗的全部制裁措施，并威胁称要在11月5日令伊朗石油出口“清零”，引发国际油价一路上涨。作为全球最大石油消费国，美国自然不希望看到能源成本上升，于是发出呼吁要求产油国抑制油价上涨。
此后，沙特与俄罗斯等伙伴国一起积极增产，以弥补伊朗受制裁后可能出现的供应缺口。5月份，沙特石油产量约为989万桶/日，至10月份已增长至1063万桶/日，增幅接近7%。
沙特能工矿大臣法利赫11月早些时候曾表示，沙特11月的原油产量高于10月水平，但12月的产量将下降。他说，11月暂时增产与炼油厂需求增加有关。
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