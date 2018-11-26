特朗普高呼强硬移民政策：将逮捕拘留非法入境者

法新社 24 日消息，美国总统特朗普周六（ 24 日）宣布，在墨西哥处理移民申请期间，美国南部边境寻求庇护的移民需要在墨西哥等待，这似乎证实了此前有关美墨新双边协议的消息。

此前，《华盛顿邮报》报道称，美国已与墨西哥即将上任的政府达成一项协议，将对边境政策进行重大改革。





24 日，特朗普在推特账号上写道： “ 南部边境的移民在得到法庭单独批准之前，不允许进入美国。我们只允许那些合法进入我们国家的人。除此之外，我们有一个非常强硬的政策，即逮捕和拘留。没有人会被 ‘ 释放 ’ 到美国境内 ……”

他还说： “ 所有人都将留在墨西哥。如果有必要，我们将关闭南部边界。经过几十年的虐待之后，美国再也不可能忍受这种代价高昂而且危险的局面了！ ”





目前数个移民队正在墨西哥境内前进，主要是来自洪都拉斯的人。他们的目标是抵达美墨边界，并试图进入美国领土。据最新数据，目前墨边境城市蒂华纳和墨西卡利附近聚集的移民人数达 5600 人。

白宫办公厅主任约翰

·

凯利日前签署备忘录，允许于美国和墨西哥边境地区部署的美军在需要的情况下开火。

Twitter

sgnypost





