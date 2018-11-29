    • 2018年11月29日

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    驱逐中国非法劳工？杜特尔特：可以，但先想想在中国的菲劳

    星期四, 十一月 29, 2018 ,

    据《菲律宾星报》28日报道，菲参议院近日就外国务工人员蜂拥进入菲的问题展开质询。菲劳工部透露，已经为来自中国的务工人员发放近5.2万个外国人就业许可证。但菲劳工部门官员表示，一些中国人先利用旅游签证入境，然后获得为在线游戏企业工作的短期就业许可证。菲参议院劳工委员会称，利用菲法律漏洞非法务工的游客人数已经超过11.9万，其中大部分来自中国。针对一些人要求驱逐中国非法劳工的呼声，菲总统杜特尔特27日表示，对该问题务必要谨慎。
    　　
    杜特尔特27日对记者表示，是的，他们应该被驱逐，但应该采取谨慎态度，因为当你指向中国人时，你也正指向我们自己。有成千上万的菲律宾人在那里(中国)工作，或以游客的身份进入中国并在那里务工，他说，请记住，这并非是拿一个有关中国人在这里()务工的故事来说事的问题。我们(菲律宾人)正在马来西亚做同样的事。我们国家的许多女性正在那里——在印尼、在中国、在韩国(务工)
    　　
    杜特尔特上台以来采取对华友好政策，中菲在多方面扩大合作，菲政府一直争取中国对菲佣开放市场。杜特尔特表示，非法务工问题需要解决，但必须就如何对待他们提前达成协议。他说，尽管一些菲律宾人抱怨外籍务工人员的存在，但菲律宾也在向其他国家输出同样的问题如果你认为我们正遭受损失且处于不利地位，那么请记住，我们也有相同数量的人——菲律宾人——正在中国务工。但中国没有驱逐一名非法工作的菲律宾劳工。他说，如果贸然大规模驱逐中国非法劳工，等于是告诉在中国工作的菲律宾劳工该回家了。（环球时报）

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