驱逐中国非法劳工？杜特尔特：可以，但先想想在中国的菲劳

据《菲律宾星报》 28 日报道，菲参议院近日就外国务工人员蜂拥进入菲的问题展开质询。菲劳工部透露，已经为来自中国的务工人员发放近 5.2 万个外国人就业许可证。但菲劳工部门官员表示，一些中国人先利用旅游签证入境，然后获得为在线游戏企业工作的短期就业许可证。菲参议院劳工委员会称，利用菲法律漏洞非法务工的游客人数已经超过 11.9 万，其中大部分来自中国。针对一些人要求驱逐中国非法劳工的呼声，菲总统杜特尔特 27 日表示，对该问题务必要谨慎。

杜特尔特 27 日对记者表示， “ 是的，他们应该被驱逐，但应该采取谨慎态度，因为当你指向中国人时，你也正指向我们自己。有成千上万的菲律宾人在那里 ( 中国 ) 工作，或以游客的身份进入中国并在那里务工 ” ，他说， “ 请记住，这并非是拿一个有关中国人在这里 ( 菲 ) 务工的故事来说事的问题。我们 ( 菲律宾人 ) 正在马来西亚做同样的事。我们国家的许多女性正在那里 —— 在印尼、在中国、在韩国 ( 务工 ) 。 ”

杜特尔特上台以来采取对华友好政策，中菲在多方面扩大合作，菲政府一直争取中国对菲佣开放市场。杜特尔特表示，非法务工问题需要解决，但必须就如何对待他们提前达成协议。他说，尽管一些菲律宾人抱怨外籍务工人员的存在，但菲律宾也在向其他国家

“

输出同样的问题

”

，

“

如果你认为我们正遭受损失且处于不利地位，那么请记住，我们也有相同数量的人

——

菲律宾人

——

正在中国务工。但中国没有驱逐一名非法工作的菲律宾劳工。

”

他说，如果贸然大规模驱逐中国非法劳工，等于是告诉在中国工作的菲律宾劳工

“

该回家了

”

。（环球时报）

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