加速与中国军备竞赛 印度计划建第3艘航母

印度海军已经提出了第3艘航空母舰的计划，名称暂订为“巨人”(Vishal)，它的排水量6万5千吨，将成为印度最大型的航母。专家认为，印度实在不需要这么多艘花大钱的航母，它在对付宿 敌 巴基斯坦时并不适用航母发动攻击，建第3艘航母除了能跟中国别苗头、维持造船业与工人就业之外，看不出有任何实质作用。





据《国家利益》报导，巨人号比现役俄制“超日王”号(Vikramaditya) 与即将服役的国产“维克兰特”号(Vikrant)都要大上许多，它预备搭载约57架战斗机，比超日王号的24架(米格-29K)以及维克兰特号的30架(米格-29K)要多上一倍左右。虽然比不上美国福特级超级航母，但比起前两艘来说，巨人号是第一艘全尺寸航母，它也预备采用与福特号相同的电磁弹射起降甲板，这比起前两艘滑跃式起飞的航母来说有较大的进步。





报导说，印度海军也正在为巨人号寻找一种外国制双引擎战斗机，美国F / A-18超级大黄蜂与法国阵风战机正在接受评估，当然这让印度自制的战机有些难堪，例如三角翼HAL Tejas有海军版本，但它们重量太重而未获考 虑 。





第3艘大型航母虽然能减轻前2艘航母的负担，但花费至少在数十亿美元以上，印度的问题在于是否真的需要第3艘航母。印度的想法是想用航母封锁巴基斯坦，可以用航母上的战机打击陆上目标。但巴基斯坦手上也有数种攻击航母的手段，包括潜艇和反舰导弹。这种状况与中国完全不同，因为中国若要以航母封锁台湾，可以让航母进入距海岸不 远 的“第一岛链”内，支援航母的战机和陆基导弹可以为航母提供防护。





但是，专家认为，如果印度要威胁巴基斯坦，必须将其小型航空母舰靠近岸边，如此将受到巴基斯坦陆基火力的威胁。美国海军战争学院评论在2017年刊出的一篇由Ben Wan Beng Ho撰写的论文指出，即使有第3艘航母，巴基斯坦战机的威胁将迫使印度航母以至少半数的战机用于防御，而只有不到半数的战机也就是10架左右可以用于攻击，这意味着从航母发动的火力将会大打折扣。





从实质上讲，印度现在的状况是只能将航母用于防卫，无法进行长程武力投射。而且航母造价昂贵，又是国家威望象征，印度海军不可能冒失去航母的风险。因此，印度建造航母只有一个更为清楚的目的：维持印度造船厂的繁荣与工人的就业。





当然，印度航母如果在海上和阿拉伯西部海域进行 远 程任务，可以做为印度商船运输和阻扰巴基斯坦贸易的护航船。不过一旦派出战机攻击海上船只，就会出现前述的航母需要战机保护的问题。





总之，如果印度在军事冲突中无法发挥航母的作用，那么印度是否需要这么多艘航母就是很大疑问，与其如此浪费资源，不如造些便宜些的战舰，装备更多的 远 程导弹还更实用。但是，如果在中国传出开建第3艘航母时，印度没有进一步的动作，在与中国的军备竞赛上显然就落了下风。(中时电子报)

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