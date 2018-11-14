日媒：美副总统彭斯称 将在印太地区与中国抗衡

美国副总统彭斯13日在东京的首相官邸与日本首相安倍晋三举行会谈，会后两人召开了联合记者会。据NHK报导，彭斯在联合记者会上表示，“美国对印度太平洋地区的介入是强有力的”，还说，“这个地区没有被权威主义和侵略所侵蚀的余地”，从而对强力推进海洋活动并透过经济支援增强地区影响力的中国进行了牵制。





彭斯还强调，美国将与日本等国合作，支援基础设施建设，增强对该地区的介入。





安倍也在联合记者会上表示：“为了实现无论大国还是小国，所有国家都能够繁荣的自由和开放的印度太平洋这一蓝图，日美在基础设施建设、能源和数位技术领域的合作正在取得 稳 步的进展，我们对此表示欢迎。我们还确认，日美将继续发挥主导作用，与澳大利亚、印度和东协各国等进行联手，进一步加强合作。”





安倍还就中国表示：“我向彭斯副总统介绍了上月对中国的访问，我们一致认为，日美两国在与中国进行建设性对话时，将继续保持紧密合作。”





另一方面，关于日美两国同意开始谈判的日美货物贸易协定，安倍说：“我们再次确认，将根据9月发表的日美联合声明，为给日美双方带来利益而进一步扩大两国间的贸易和投资，实现基于公平规则的自由和开放的印度太平洋地区的经济发展。”





彭斯与安倍的会谈结束后，日美两国政府发表了联合声明。NHK指出，考 虑 到在南海推进据点建设的中国，联合声明表示，“日美再次确认了加强实现自由开放的印度太平洋地区的共同目标。在这一地区，将推进能源、基础设施、数位技术领域的联系，加深并扩大两国的合作关系”。





除此之外，在能源领域，两国将携手开拓液化天然气的市场。为此，两国将加强在亚洲培养人才，促进对于液化天然气提供以及基础设施建设项目的投资。此外，两国还将面向核能领域的研究开发推进合作等，在广泛领域实现携手并进。





在此之上，联合声明中还明确记载，“日美应在例如7国集团（G7）峰会、20国集团（G20）峰会、亚太经合组织（APEC）会议等国际会议上，共同致力于促进高质量基础设施的国际水准”，在考量对方的财政状况和环境等因素之上，面向高质量基础设施支援的切实实施加强合作。(中时 )

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