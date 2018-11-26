基因编辑让婴儿免疫爱滋病 中国科学家遭国际谴责

中国深圳的科学家贺建奎昨天在公开表示，一对经过“基因编辑”的女双胞胎婴儿，11月健康出生，她们将天生就对爱滋病免疫，成为世界首例免疫爱滋病的基因编辑婴儿，做法引起不少外国科学家质疑，认为这恐演变成大问题。
综合外媒报导，由于基因编辑在美国目前仍禁止，多位西方主流科学家对贺建奎做法提出质疑，有人认为这个尝试很不安全，也有人谴责中国根本是在进行人体实验。
针对质疑，贺建奎过去接受《美联社》采访时曾说，“我感到有责任，不仅做第一个，也要做个榜样。社会将决定下一步该做什么。”当时就有不少科学家对贺的说法感到震惊。
美国宾夕法尼亚大学基因编辑专家、遗传学杂志编辑Kiran Musunuru博士批评，这是对人类道德上不合情理的实验。美国加州斯克里普斯研究所（Scripps）负责人托波尔博士（Eric Topol）也痛批，贺建奎的做法太不成熟，对人类进行基因编辑是一个大问题。
不过，哈佛大学的遗传学教授丘奇（George Church）认为，因为不断增加的公共卫生威胁，用基因编辑让婴儿免于爱滋病是合理的。（自由时报）
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