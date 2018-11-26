G20将登场中拟“技术性让步”

20国集团（G20）高峰会本周将在阿根廷登场，届时美国总统特朗普与中国国家主席习近平即于场边会面，商讨贸易事宜。专家分析，习近平可能借机宣扬中国已成功减少对出口的依赖，让其他国家不再有理由于美中贸易战中选择与美国站一边。
伦敦金融时报（FT）报导，美国贸易代表赖海哲上周炮轰中国根本未改变行为与伎俩，这番言论让本周特习会达成重大协议的希望蒙上一层阴影。美中激烈争执也让亚太经合会（APEC）18日闭幕时破天荒未发表公报，五天后才发表声明，以中性言论指出“我们敦促各国以自由、公平和公开的方式促进贸易”。
报导指出，分析师认为中国在G20峰会上可能不会寻求与美国达成“大妥协”，而是试图分化美国可能的盟友，策略之一是指出中国的经常帐顺差不断缩小，让本世纪以来经常指责中国顺差过多的贸易伙伴“无话可说”。
中国经常帐顺差在2008年达4,210亿美元的高峰，但今年头三季已呈现逆差。牛津经济研究院预估，中国今年全年经常帐顺差将“接近零”，原因是商品进口与外国观光增加已逐步抵销中国的制造品顺差。
市场研究公司佳富龙洲政策分析师谢妍梅认为，虽然中国见到有机会可阻止美中摩擦升温，但仍不愿对美国大幅让步，最可能的方式是祭出“技术性让步”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost