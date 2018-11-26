赖清德留任推政务稳政局 内阁适当时机调整

行政院长赖清德为九合一败选请辞，他今天说，决定留下来继续努力，希望行政院政务推动不至于中断，也希望协助稳定政局。被问到内阁改组问题，他说，会在适当时间做必要调整，以回应人民期待。
赖清德上午与行政院秘书长卓荣泰、发言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤达卡）共同召开记者会时，做上述表示。
赖清德表示，每张选票都是对施政的检验，选举结果表示对施政不满意，因此他第一时间道歉，也向蔡总统口头请辞。
赖清德说，他昨天下午跟蔡总统讨论，最后决定留下来继续努力，一方面希望行政院政务推动不至于中断，也希望协助稳定政局，后续行政院会负起责任，滚动检讨各项政策，在短期内完成公投相关法案，积极回应人民期待。
他说，明天将如期到立法院报告普悠玛事件；其他包括108年度中央政府总预算、前瞻基础建设第二期预算、加入CPTPP相关法制作业，都在立法院审议中，他也有责任持续推动，让法案通过，这也是他决定留下来的原因。
赖清德也恭喜新当选的县市长，行政院承诺会与每个地方政府合作，共同建设国家、造福民众。
至于内阁是否改组，赖清德表示，「会在适当时间做必要调整，以回应人民期待」。
对于民进党内有传出中生代接班的声浪，并点名赖清德或桃园市长郑文灿接班，赖清德回应，他是行政院长，负责政务推动，党务由其他相关单位说明。（中央社）
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