数百移民硬闯边界 美关闭入境口岸放催泪弹

墨西哥警方今天在边境城市蒂华纳驱离集结抗议的中美洲移民后，美国关闭繁忙的圣伊席卓入境口岸，边境官员甚至动用催泪瓦斯，驱赶部分涌向边境的示威群众。
美国海关与边境保护局（CBP）在推特上写道，位于美国加州圣地牙哥（San Diego）和墨西哥蒂华纳（Tijuana）之间的圣伊席卓入境口岸（San Ysidro Port of Entry）南北向交通暂时封闭，之后也暂时禁止行人通行。
美墨边境紧张近日升温，数千移民在蒂华纳的体育场扎营，数百人不时聚集在这个主要入境口岸附近。尽管美国逐渐加强边境管制，移民已表示，他们会等到可以寻求庇护为止。
美国总统特朗普3天前扬言，如果发现情况发展到快要失控的程度或有人会受伤，他将关闭“整个边界”。
至少500名移民队伍成员今天和平示威，包括妇孺，但遭到墨西哥有关当局挡下，要他们等候批准。整个上午过去了，他们开始清楚不会获得批准后，难掩失望之情。
一小群民众脱队前往几百公尺外，位于蒂华纳和圣地牙哥之间通往边界围墙的渠道区。推特上今天出现的影片显示，大批移民冲过混凝土浅水道前往边境。部分移民试图爬上第一道金属障碍附近。
在群众到达边境前，聚集在围墙另一侧的美国海关与边境保护局官员发射催泪弹，路透社记者说，闻起来感觉像是胡椒。
抗议群众困在墨西哥和美国边境官员之间。一名年轻女性昏倒在地，还有婴孩在哭。现场哀号四起，怨声载道，部分移民高喊他们不过是想过更好的生活，到美国找工作。
移民后来又继续成群接近边境，遇上更大片的催泪瓦斯烟雾。
网友反应两极，有人在推特留言感谢边境官员尽职，也有人担心移民安全，怒斥移民官员可耻，酸说“对孩童喷催泪瓦斯，希望你们晚上还能睡得好”。（中央社）
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