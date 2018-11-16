英媒：特朗普无意之举起反效果 东南亚国家怕无人撑腰

英媒称，美国总统特朗普没有出席本周在新加坡举行的亚洲国家峰会，这可能会打破亚洲所依赖的秩序。
英国路透社11月16日报道，在特朗普（Donald Trump）缺席的情况下，亚洲各国积极推动在贸易和投资方面建立多边关系，包括与中国加强联系。中国出席会议的代表，即中国国务院总理李克强，鼓励他们这么做。
报道称，新加坡东南亚研究所资深研究员库克（Malcolm Cook）表示：“最重要和人们谈论最多的领导人，特朗普总统，是唯一没有出现的人。” 报道称，新加坡国际事务研究所所长戴尚志（Simon SC Tay）表示，特朗普不经意地把亚洲国家往一起推。“这并不一定是有意，但因为他并不是始终如一和让人放心的存在，而且他的政策倾向于打破亚洲所依赖的秩序。”他说，“亚洲人在摸索，在不太依赖美国的情况下，他们还能做些什么。”
据悉，除了新加坡的东盟（ASEAN）和东亚国家峰会，特朗普也不出席本周末在巴布亚新几内亚举行的亚太经合组织（APEC）论坛。
报道称，美国最紧迫的一些外交挑战来自亚洲，包括与中国的战略竞争、说服朝鲜放弃核武器计划。美国夸赞了它所谓的“印度-太平洋”战略，旨在促进区域合作，尤其是与印度、澳洲和日本的合作，以对抗中国的影响力。美国海军在存争议的南海地区巡航，以挑战它所认为的中国过度领土主张。
报道称，分析师表示，亚洲国家正在等待美国发表印太区域讲话后的实际行动，而特朗普缺席峰会，则只会让东南亚国家更加担忧美国不再为他们撑腰。
报道称，新加坡总理李显龙表示，对东盟国家来说无须在强权之间选边站是“非常令人向往的”，但有朝一日却可能“不得不在二者中择其一”。
新加坡《联合早报》报道，美国副总统彭斯（Mike Pence）在出发到亚洲之前，对媒体说，美国总统特朗普此次缺席亚洲地区举行的国际峰会，并非要冷落这个地区。
彭博社11月12日报道，对于中国国家主席习近平来讲，外交成果很少来的这么轻而易举，出席APEC峰会对中国来说是重大的胜利。（多维新闻）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost