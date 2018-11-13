奥巴马夫人：与特朗普夫人零互动 女儿是试管婴儿

美国前第一夫人米歇尔·奥巴马的回忆录将于当地时间周二（13日）发行。美媒最新爆料，米歇尔日前在接受采访时推荐了这本新书，并透露书中讲述了很多不为人知的“秘密”，比如她曾经认为丈夫不会赢得美国大选，又比如，她曾经流过产，两个女儿都是试管婴儿等等。
据美国广播公司（ABC）、《国会山报》等媒体报道，米歇尔上周日（11日）接受了“早安美国”主持人罗伯茨（Robin Roberts）的独家采访。采访中，被问及“梅拉尼娅进入白宫后是否有主动联系你请教各种问题”时，米歇尔回答说：“不，她没有。”谈及对梅拉尼娅在白宫的表现，米歇尔认为，她和现任第一夫人的风格大相径庭。
这位54岁的前第一夫人还向主持人推荐了她备受期待的回忆录《Becoming》（《成为》），这本书讲述了她家人如何经历了激烈的总统竞选活动，也透露她的两个女儿都是试管婴儿。
2004年，奥巴马被要求在民主党全国大会上发言时，他已经是一颗冉冉升起的新星。到2008年，在迅速崛起成名后，参议员宣布了他的总统候选资格。米歇尔在新书中写道，她当时虽支持并祝福丈夫参选的决定，但她并不认为他会赢。
米歇尔告诉罗伯茨：“我想我当时的想法和许多非裔美国人是一样。我们害怕希望，因为很难相信压迫你的国家有一天会被你领导，你明白吗？我的意思是，我的祖父，经历过种族隔离生活。我们的祖父就是奴隶，你知道吗？所以，这些记忆是真实的。他们并不认为这个国家已做好准备。所以我当时的怀疑态度只是那股意识的一个个体反映。”
事实上，上周就已经有媒体曝光了新书的部分信息。据《华盛顿邮报》的消息透露，米歇尔在新书中还提到了一些非常私人的话题。她透露，20年前她经历了流产，于是决定接受体外受精（IVF），然后就怀了两个女儿。如今，两个女儿萨拉（Sasha）和玛莉亚（Malia）分别17岁和20岁了。
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