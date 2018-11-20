泰国经济增长放缓 泰国方面：都是中国的错

日媒关注到近期中美争端对世界各国的影响，以及未来要想解决争端可以采取的具体措施。
综合媒体11月20日报道称，中美间的贸易争端影响到了东南亚地区。
受出口中国的货物数量减少的影响，泰国2018年7月至9月的经济增长比前三个月下降了1.3个百分点，成为3.3%。 日本广播协会（NHK）报道称，泰国发言人表示，虽然泰国国内消费坚挺，但受中国市场影响，出口量减少趋势明显。而且泰国的主力产业旅游业也深受中国游客减少的困扰。
泰国方面表达了对中美两国贸易保护主义和美国加息的关注，呼吁世界各国更加聚焦世界金融市场的形势。 可以说中美间争端的影响正在向其他国家扩大，那两国间是否能各迈出一步，达成和解呢。
《朝日新闻》11月20日发表社论称，为了在11月末的中美首脑会谈上平息争端，双方都需要做出行动。
文章称，中国与美国在APEC峰会上的展现出的矛盾十分尖锐，最终没有做出妥协达成首脑宣言，其实是两国矛盾深刻，难以调和的具体表现。
美国需要调整“美国优先”的战略，具体的说出希望中国在知识产权问题、经济政策问题上做出怎样的改变。中国方面似乎希望将两国间众多对立点先搁置下来，优先解决贸易争端。
文章称，日本曾表示要在下一届G20峰会上发挥主导作用，这一届峰会却在闭幕之前就回国，堪称在会议上毫无存在感。
《日本经济新闻》评论称，中国摩拜单车、滴滴出行等很多独角兽企业（估值超过10亿美元的初创公司）都在面临着资金不足的困扰，彰显出“资本游戏”将迎来落幕的画面。
但中国企业整体拥有增长的潜力不小。旧的“独角兽企业”消失了，新的企业也可能会不断涌现出来。 （多维新闻）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost