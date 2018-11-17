英媒：生育率暴跌或使全球面临“婴儿荒”

英媒称，科研人员发现，全球女性生育率显著下降。为何越来越多的女性不愿多生孩子？
据英国广播公司网站11月13日报道，传统上，对世界上任何一个国家而言，人口都是一项国情国力的风向标，也是国家最重要的战略资源之一。出生率的大幅变化影响到个人、家庭、社会经济、环境、文化与政治生活的方方面面。
发表在英国著名医学期刊《柳叶刀》上的这项研究报告发现，生育率下降意味着全世界近半数国家现在都面临“婴儿荒”，没有足够的儿童人数来维持该国的人口规模。
科研人员们表示这一研究调查结果令人非常惊讶。
报道称，这个结果也意味着，祖辈多于孙辈的现象将对社会产生深远的影响。
发表在《柳叶刀》上的这项报告研究了从1950年到2017年各个国家的人口趋势。
1950年，每个女性一生中平均生4.7个孩子。到2017年，平均生育率都减少到每名妇女生2.4个孩子。
对全球来说，幸好不同国家之间存在巨大差异。
西非尼日尔的平均生育率为7.1个，但在地中海塞浦路斯岛，妇女平均只生一个孩子。
报道称，当一个国家的平均生育率下降至大约2.1以下时，人口总数最终将开始萎缩（特别是在儿童死亡率高的国家更明显）。
在1950年，世界上没有任何国家的生育率低于这个水平。
华盛顿大学健康指标与评估研究所所长克里斯托弗·默里教授说：“我们现在已经到达了这个分水岭，世界上有一半国家的生育率低于更替水平，按这个趋势走下去，这些国家的人口总数将会下降。”
他说：“我们正经历这次非同寻常的过渡期。”
他表示：“对于像我这样的人来说这都是令人惊讶的。”
报道称，经济更发达的国家生育率更低，包括大部分欧洲国家，美国，韩国和澳大利亚等。
报道还称，这并不意味着生活在这些国家的人口总数正在下降，至少现在不是，因为人口规模是生育率，死亡率和移民等混合因素综合计算的。
需要一代人的时间，生育率的变化的影响才能演变成趋势。
但默里教授说：“我们很快就会过渡到各个社会努力应对人口下降产生问题的地步。”
世界上有一半的国家仍然能生育足够多人数的儿童来保持增长，但随着越来越多的国家在经济上取得进步，更多的国家的生育率却将会降低。
全世界生育率下降的主要原因，并不是取决于精子数量或在考虑生育能力时通常会想到的其他任何事情。
相反，研究报告归纳出三个关键因素：儿童死亡率降低意味着女性的生孩子数量自然减少、更容易获得避孕工具以及更多妇女接受教育和工作。
从许多角度来看，生育率下降是一件好事。
报道称，没有外来移民，各国将面临老龄化和人口萎缩。
牛津人口老龄化研究所所长乔治·里森博士表示，只要整个社会机制能适应这种大规模的人口变化，这就不一定是件坏事。
他告诉英国广播公司说：“人口影响着我们生活中的每一个方方面面面，你就看看窗外的街道上的人，房屋，交通，消费，经济，统统都是由人口统计学驱动的。”
他说：“我们计划的一切不仅仅受到人口数量的驱动，而且还受到人口年龄结构的影响。现在全球的人口结构都在发生变化，因此从根本上来说，我们并没有意识到它的影响和冲击、并没有认真思考这个问题。”
里森博士认为，我们现在熟悉的工作场所和机制不得不做出变动，甚至英国目前最高年龄68岁退休的想法也已经不合时宜，因为这个水平标准将是不可持续的。
上述报告是《全球疾病负担》分析报告的一部分。该报告认为，受影响的国家需要考虑增加移民，但这种做法本身可能会产生新的问题。或者，实行鼓励妇女生育更多孩子的政策，但这种做法又往往会以失败告终。
报告作者默里教授认为：“按目前的趋势走下去，儿童越来越少，而65岁以上的人口越来越多，这种状况很难以维持全球社会现状。”
他说：“大家想想，一个社会里祖辈白发人多于孙辈的儿童，这对社会结构和经济生活会带来各方各面的巨大影响。”
他说：“我认为日本非常清楚这个问题，他们正面临着人口下降的问题，但我认为它还并没有冲击到西方许多国家，因为低生育率的问题被吸收外来移民缓解。”
他说：“但从全球范围通盘来看这个问题，引进移民并非可行的解决方案。”
报道称，虽然这种变化可能会对社会构成各种挑战，但出生率下降对全人类来说，有其环境保护方面的意义。
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