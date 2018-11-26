民进党惨败牵动美中角力香港学者：北京胜利、华盛顿挫败

民进党在九合一大选惨败，香港岭南大学政治教授张泊汇（Zhang Baohui）在《CNN》发表评论，他认为这次选举影响2020年民进党选情，若国民党重新夺回总统大位，将会是北京的胜利，也影响美国华盛顿对台湾和中国的政策。
张泊汇在《CNN》的评论提到，民进党挫败，显现出美中在台湾影响力的消长，对地区稳定和强权政治产生了深远的影响，目前大多数人认为民进党总统大选也会败，输掉2020总统大选，北京将获得一场重大胜利。
张也认为，民进党若输掉总统大选，也意味着特朗普政府的战略失败，特朗普政府正在推行新的中国政策，过去一年来一直在加强与台湾的外交和安全关系，试图用最大限度的杠杆来限制中国影响力，对中国敌对立场的民进党，与华盛顿对华政策形成完美合作关系。
然而，国民党赢下2020年的可能性增加，无疑是破坏华府对中国的政策，虽然过去国民党政府与美国的关系也非常好，但国民党对两岸关系的传统做法，会减低与美国合作对抗中国的动力。
张泊汇认为，台湾是美中两大强国间，竞争日益激烈的关键战场，民进党在九合一选举失败，带来了比预期更大的影响，不只是台湾内政，对美中对台政策也产生重大影响。（自由时报）
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