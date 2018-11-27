美媒曝北京大兴机场光鲜背后：拆迁无任何讨论

据美国《纽约时报》11月25日报道，棘手的问题包括专横的军队——军方对中国领空的控制妨碍了现有机场的发展，还包括从以市场为导向的经济改革的全面退却，从而转为依赖基础设施投资来提高经济增长。
北京建设新机场的原因之一是迅速增长的客流量，但航空专家说，如果没有军方严格限制的话，现有基础设施本来可以至少接待一部分增加的客流量。
中国领空的大约70%由军方控制（在美国，这个数字是20%），商用飞机只能在狭窄的航道中飞行。这限制了离港和到港线路的选择，减少了机场能够处理的起降航班数量。
虽然航空当局将一半的延误归咎于天气，但问答商务咨询(Q&A Consulting)首席执行官郭宇峰表示，其根本原因还是军方所致的空域不足。
例如，一条空中通道被雷暴阻断，中国的空管通常无法改变飞机的航线，因为它必须进入军用空域。这导致飞机只能留在地面或是飞等待航线，而在其他国家，它们依旧可以起降。 “空中发生拥堵，因为军方只允许一定数量的通道，”郭宇峰说。
“如果不改变这一点，则需要扩大地面基础设施。” 新机场将会改善这种状况，在北京首都机场西南部66公里的大兴郊区先兴建4条跑道，以后再增加到8条。可用于民用的空中通道数量不变，但新的跑道将为航空公司提供更多进入这个有限空域的路线，使北京地区能够为更多航班提供便利。
霍夫斯特拉大学(Hofstra University)研究全球基础设施的罗德里格(Jean-Paul Rodrigue)表示，建设新机场最大的挑战通常是土地。 拿下这片土地不是问题，因为在中国所有土地都归国家所有。对于居民来说，反抗是徒劳的。
“谁想离开？”李各庄的居民李振谷（音）说，这个村庄是拆迁的11个村庄中的一个，另外有24个村庄因为噪音需要搬迁。“但没有任何讨论。” 事实上，当地媒体对超过2万人的搬迁报道甚少，更不要说更广泛的问题了——即如果军方放松对空域的控制，北京首都机场是否可以处理增加的交通量。相反，这座新机场被描绘为中国崛起的进一步证据。
除了压制公众讨论以外，政府还提供居民所说的一揽子慷慨的补贴计划。居民们说，他们平均每人将得到50平方米的居住面积，每户家庭将获得15万美元的一次性补偿，以及每月300美元的补助金用于支付基本生活费用。
李振谷说，这笔钱是合理的，但补充道：“那么你就没有地可以种了。你必须找到新的生活。”
在他说话的时候，村子里的现场广播响了起来：“不要抱怨，”大喇叭里传出来一个男的声音。“你可能会影响整个村庄的稳定。”（多维新闻）
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