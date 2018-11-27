美边境失守？ 40多大篷车移民越界后被捕 更多人成功进入

法新社报道，美国边防警察负责人斯科特（Rodney Scott）,告诉CNN，有42名越过边界的移民被捕，但他坦承有更多移民越过边界，但没有遭到逮捕。这些被捕的移民大多数是成年男子，属于周日试图强行过关而遭到警察催泪弹和橡皮子弹迫退的团体。但法新社报道没有明确对这些人的处理方式。
近5000名来自中美洲移民怀揣“美国梦”，在一个多月内里艰难穿越超过四千公里的路程后，本周已陆续抵达墨西哥蒂华纳。周日，至少500名移民周日在蒂华纳和平示威，包括妇女儿童，部分群众之后冲往边界，试图爬上第一道金属障碍。在群众到达边境前，聚集在围牆另一侧的美国海关与边境保护局官员发射催泪弹，现场气氛一度紧张，甚至可见美军直升机在上空盘旋。部分移民高喊他们不过是想过更好的生活，到美国找工作。
墨西哥政府周日稍晚时表示，近500名移民试图“以暴力方式”越过美墨边界，政府随后重新控制了边境，墨西哥内政部在声明中表示，墨西哥将把周日企图以“暴力方式非法”跨越美墨边界的移民驱逐出境。路透社报导，声明还说，墨西哥有关当局已控制住墨西哥蒂华纳（Tijuana）和美国加州圣地牙哥（San Diego）之间跨境地区的抗议活动，尽管当地紧张局势加剧，墨西哥不会派军队控制目前在美墨边境集结的7417人移民队伍。
美国海关与边境保护局（CBP）随后也在推特上写道，位于美国加州圣地牙哥（San Diego）和墨西哥蒂华纳（Tijuana）之间的圣伊席卓入境口岸（San Ysidro Port of Entry）南北向交通暂时封闭，之后也暂时禁止行人通行。该口岸是西半球最繁忙的陆地边境通道。对移民态度强硬的美国总统特朗普之后要求墨西哥遣返来自中美洲的移民。
特朗普上周六亦发推文表示，美墨边界的移民将待在墨西哥境内，直到他们的避难申请逐一获得美国法院的批准。但墨西哥即将上台的新政府否认与美国签有任何协议。
特朗普几天前曾扬言，如果发现情况发展到快要失控的程度或有人会受伤，他将关闭“整个边界”。特朗普已经派遣9000名军人前往边境驻扎看守。
特朗普之前曾签署移民公告，禁止非法入境者申请庇护。（世界之声）
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