分歧短期难以化解 白宫压低G20习特会期待值

对于11月30日至12月1日在阿根廷举办的二十国集团（G20）峰会，国际舆论普遍认为，焦点无疑是中美元首习特会，因为它关系到中美贸易战及世界经济局势。当然，特朗普政府为此进行了大量的铺垫，派出副总统发表演讲、出席峰会，强调“北京必须首先做出让步或改变”。白宫当前对外强调，阿根廷习特会是中国答应解决美国关切的“最后机会”。
这是白宫的舆论公关，意在施压北京。当然，中国政府不强调“最后机会”，反而将这次习特会视为解决这次贸易争端的“最佳机会”。因为在中方眼中，特朗普（Donald Trump）身边幕僚谈成的协议，随时都有可能被特朗普本人推翻。中方也不知道，谁才是那个真正影响特朗普决策的人。白宫现在内部就是否和中国谈协议，也存在分歧。
双方团队都表现出了结束贸易战的意愿。从中国书面答复美国要求来看，中国也希望缓解贸易紧张局势。虽然美国对中国的书面答复不太满意，但至少双方不再拒绝沟通与对话。从特朗普政府角度来看，中期选举已经结束，特朗普暂时不用通过打贸易牌或中国牌巩固保守票仓。这也为双方休战创造了条件。
对于白宫包装和强调的这个“最后机会”，美国舆论有很多讨论。有一种声音认为，习近平应该抓住这一机会，借解决这次贸易争端，调整国内布局。
彭博社11月25日一篇专栏文章认为，习近平应该借阿根廷峰会之际，同美国达成某种协议，降格“中国制造2025计划”等其他工业政策。这不但有助于缓解同美国的贸易紧张局势，保持中国海外市场的开放，而且还有助于促使中国国内创新。中国应该给予私有企业发展高端产品的机遇。
也有声音说，这次习特会是彼此摊牌的时刻。英国《卫报》说，关键要看特朗普和习近平能否彼此让步、化解分歧，避免世界经济陷入另一个不确定性阶段，或滑向新的冷战深渊。
比如，就这次G20峰会的联合声明，双方可能就会存在最大分歧。中国希望这次峰会能够明确发出捍卫多边贸易合作体系的信号，这是中国例行的做法。而特朗普政府则拒绝将任何反对贸易保护主义或合作应对气候变化等问题的承诺写入其中。
如果贸易战继续下去，正如美国媒体所预料到的，中美将迫使不同国家选边站，彼此也会寻求不同的海外市场。彭博社11月26日称，随着中美经贸关系的愈发紧张，中国计划加大对印度的原糖出口。
印度有望成为对中国原糖的重要进口国。 中国也在通过这次G20峰会“巩固和拉拢”合作伙伴。《金融时报》说，北京方面不会寻求同美国达成“大妥协”，而是试图拉拢美国的盟友。此次习特会之前，为了赢得盟友，美国已采取行动缓解与欧盟、墨西哥和加拿大的贸易冲突。
副总统彭斯（Mike Pence）近来出席几场国际峰会的表现来看，特朗普政府也有意拉拢地区盟友，孤立和施压北京。但是，从特朗普休假期间接受媒体采访时的表态来看，他也非常期待和习近平政府达成协议。但是，一场元首会晤不可能解决持续近一年的贸易战问题，毕竟双方经贸问题是多年积累的结果。
所以，彭斯发表的强硬言论以及他要求北京首先改变行为的立场，以及贸易办公室发布的有关“北京尚未改变自己行为”的声明，应该都是特朗普政府在习特会之前对北京的施压策略。
分析认为，这种强硬措辞有助于降低外界对此次习特会的期待，进而让双方领导人或两国政府更容易以较低的门槛达成某种和解。如果外界期待过高，反而会给彼此带来很大压力，因为彼此的分歧很难在短时间内得到化解。但如果双方在底期待值的情况下稍有突破，必然会被视为很大的进展，至少会被特朗普视为很大的成功。（多维新闻）
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