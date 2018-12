两名欧洲游客赴摩洛哥旅游疑遭斩首 视频网上流传

两名北欧游客近期在前往非洲国家摩洛哥旅行途中遇害。随着调查的深入,已有多名嫌疑人落网。据美国有线电视消息网( CNN ) 12 月 23 日报道,摩洛哥国家电视台 2M 报道称,两名北欧女游客在摩洛哥遭斩首,目前已有 13 名嫌犯被捕。

据报道,两名受害者名为 28 岁的马伦 - 尤兰( Maren Ueland )和 24 岁的路易莎 - 杰斯佩森( Louisa Jespersen ),分别来自丹麦和挪威。摩洛哥国家安全发言人博布克 • 萨比克( Boubker Sabik 告诉 2M 电视台,在四名疑犯人员当中,有一人曾因极端主义相关案件被判两年监禁。另有 9 人因涉嫌与 4 名谋杀嫌疑人有关联,他们在不同城市被捕。





在抓捕行动中,政府管理部门发现了一些可能用于制造爆炸物的可疑物质。

据报道,这两名女游客的尸体是 12 月 17 日在当地著名的阿特拉斯山脉上一个无人看管的偏远地区被发现的。两人在前往阿特拉斯山徒步旅行之前,曾被发现在马拉喀什的酒店与三名男子在一起。

当地媒体报道说,这两人是被 “ 一种混战武器 ” 杀死的。





丹麦安全与情报部门正在对在社交网站流传的捕获斩首的视频进行分析。目前,视频的真实性还没有得到证实。





摩洛哥政府称这起杀戮是一种 “ 恐怖主义和犯罪行为 ” 。丹麦首相拉斯穆森表示,这种杀戮行为 “ 似乎是出于政治动机,因此是恐怖主义行为 ” 。

值得关注的是,四名被指控直接参与杀害这两名女子的嫌疑人出现在一段效忠极端组织 “ 伊斯兰国 ” ( IS )的视频中,但他们没有提到这起杀戮。

CNN 无法独立证实这段在社交媒体上流传的视频,但摩洛哥政府称视频是真实的。

萨比克( Sabik )接受当地媒体采访时说,极端组织 IS 已经在摩洛哥存在。他说: “ 这四名头号嫌疑人与境外其他 IS 组织没有联系,他们也不在伊拉克或叙利亚。 ”“12 月 14 日,嫌疑人前往该地区寻找潜在目标,声称他们在野餐,并在该地区的一个帐篷内拍摄了一段 ‘ 誓约 ’ 视频,在这过程中没有与 IS 外部人员联系。 ” 他说。

摩洛哥人聚集在挪威和丹麦驻摩洛哥首都拉巴特在周末时的大使馆外悼念这两名遇难游客。有多达数百人举行守夜活动,一些人举着英文

“Pardon

(请宽恕)

”

或

“Sorry

(对不起)

”

的牌子表达歉意。

