全球5G争霸即将开始 英媒：美中欧紧张关系或加剧

英媒称，直到去年底，许多电信业人士还在私下里议论说，第五代移动通信网络（5G）不过是炒作而已，要到几年后才能实现。
可如今，一切都变了。来自企业、政府、安全专家和智能手机制造商的论调都变得越来越火热。
英国《每日电讯报》网站12月22日报道称，支持者认为，作为4G网络的继承者，5G网络能够以百倍于今天的下载速度改变消费者连通性。此外，假如英国能够成为市场领头羊，5G网络将在今后十年为英国创造2000亿英镑的价值。而随着中国电信设备制造商在西方市场攻城略地，如果没有搭上5G风潮的顺风车，英国将大大落后。
报道称，2018年以前，部分业内人士还警告说不要过度炒作5G。曾有业内人士认为电信设备制造商“怀有恶意”，因为仍有诸多技术难关需要攻克。跨国通讯商沃达丰公司一名高管直言5G是“炒作”。
可如今，人们盛赞5G网络是各种未来技术的推动者。从超高速下载4K影片，到更加智能的无人驾驶汽车，乃至互联互通的城市，都将得益于5G网络。
英国芯片制造商安谋科技公司营销专家科林·亚历山大说：“人们渴望5G是为了实现大量新的应用，而不仅仅是人际互联。”
英特尔公司高管艾莎·埃文斯说：“我们建立（4G）网络并非为了服务于机器、私人助手和汽车。现在，我们已经研究了五年……十年后，5G网络将无处不在。”
报道称，已经有企业在利用5G概念推销手机了。英国EE电信公司计划在英国国内16个城市建立5G网络，三星预计2019年与威瑞森电信公司和美国电话电报公司合作推出5G智能手机，而中国的华为公司也证实会在2019年推出可折叠5G智能手机。英特尔据说将为苹果公司2020年推出的5G智能手机提供芯片，包括爱立信和诺基亚在内的其他电信设备制造商也在争取这项业务。不过，技术竞赛加剧了美国、中国及欧洲之间的地缘政治紧张关系。
报道援引美国无线网络运营商行业协会的数据称，对美国经济来说，300万个就业岗位和5000亿美元的经济增长受到了威胁。该协会表示：“部署未来5G网络的竞赛已经开始。中国、日本、韩国等国正在竭尽所能，希望赢得比赛。”
报道指出，美国被认为是过去十年移动技术领域的领导者，帮助脸书、优步等企业在手机应用革命中拔得头筹。所以，美国绝不可以错过5G大潮。
报道称，中国也在积极推进5G网络部署。英国萨里大学网络安全专家艾伦·伍德沃德说：“这件事已经和地缘政治牵扯到一起。如果你以为中国拿不出东西来，那就真的有点自大了。”据德勤公司统计，自2015年以来，中国在无线通讯技术领域的投入比美国多出约240亿美元。
报道认为，对消费者来说，2019年必将成为智能手机品牌和移动网络竞相争夺市场关注度的一年。中国一加科技公司首席执行官刘作虎说：“整个市场都应该关注5G。除欧洲外，日本与韩国也会成为首批使用5G网络的国家。”
随着智能手机销量下降，5G必将成为下一个重要战场。德勤电信研究部门主任保罗·李说：“2019年要求人们有所作为，2019年将是各家企业投身5G领域的一年。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost