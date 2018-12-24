全球5G争霸即将开始 英媒：美中欧紧张关系或加剧

英媒称，直到去年底，许多电信业人士还在私下里议论说，第五代移动通信网络（ 5G ）不过是炒作而已，要到几年后才能实现。

可如今，一切都变了。来自企业、政府、安全专家和智能手机制造商的论调都变得越来越火热。

英国《每日电讯报》网站 12 月 22 日报道称，支持者认为，作为 4G 网络的继承者， 5G 网络能够以百倍于今天的下载速度改变消费者连通性。此外，假如英国能够成为市场领头羊， 5G 网络将在今后十年为英国创造 2000 亿英镑的价值。而随着中国电信设备制造商在西方市场攻城略地，如果没有搭上 5G 风潮的顺风车，英国将大大落后。

报道称， 2018 年以前，部分业内人士还警告说不要过度炒作 5G 。曾有业内人士认为电信设备制造商 “ 怀有恶意 ” ，因为仍有诸多技术难关需要攻克。跨国通讯商沃达丰公司一名高管直言 5G 是 “ 炒作 ” 。

可如今，人们盛赞 5G 网络是各种未来技术的推动者。从超高速下载 4K 影片，到更加智能的无人驾驶汽车，乃至互联互通的城市，都将得益于 5G 网络。

英国芯片制造商安谋科技公司营销专家科林 · 亚历山大说： “ 人们渴望 5G 是为了实现大量新的应用，而不仅仅是人际互联。 ”

英特尔公司高管艾莎 · 埃文斯说： “ 我们建立（ 4G ）网络并非为了服务于机器、私人助手和汽车。现在，我们已经研究了五年 …… 十年后， 5G 网络将无处不在。 ”

报道称，已经有企业在利用 5G 概念推销手机了。英国 EE 电信公司计划在英国国内 16 个城市建立 5G 网络，三星预计 2019 年与威瑞森电信公司和美国电话电报公司合作推出 5G 智能手机，而中国的华为公司也证实会在 2019 年推出可折叠 5G 智能手机。英特尔据说将为苹果公司 2020 年推出的 5G 智能手机提供芯片，包括爱立信和诺基亚在内的其他电信设备制造商也在争取这项业务。不过，技术竞赛加剧了美国、中国及欧洲之间的地缘政治紧张关系。

报道援引美国无线网络运营商行业协会的数据称，对美国经济来说， 300 万个就业岗位和 5000 亿美元的经济增长受到了威胁。该协会表示： “ 部署未来 5G 网络的竞赛已经开始。中国、日本、韩国等国正在竭尽所能，希望赢得比赛。 ”

报道指出，美国被认为是过去十年移动技术领域的领导者，帮助脸书、优步等企业在手机应用革命中拔得头筹。所以，美国绝不可以错过 5G 大潮。

报道称，中国也在积极推进 5G 网络部署。英国萨里大学网络安全专家艾伦 · 伍德沃德说： “ 这件事已经和地缘政治牵扯到一起。如果你以为中国拿不出东西来，那就真的有点自大了。 ” 据德勤公司统计，自 2015 年以来，中国在无线通讯技术领域的投入比美国多出约 240 亿美元。

报道认为，对消费者来说， 2019 年必将成为智能手机品牌和移动网络竞相争夺市场关注度的一年。中国一加科技公司首席执行官刘作虎说： “ 整个市场都应该关注 5G 。除欧洲外，日本与韩国也会成为首批使用 5G 网络的国家。 ”

随着智能手机销量下降，

5G

必将成为下一个重要战场。德勤电信研究部门主任保罗

·

李说：

“2019

年要求人们有所作为，

2019

年将是各家企业投身

5G

领域的一年。

”

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