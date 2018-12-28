马来西亚反腐委员会前11月捕800余人 建议设鞭刑

包括前首相纳吉在内，今年前 11 个月，马来西亚共有 821 人因涉嫌贪污腐败被马来西亚反腐败委员会逮捕，其中超过半数的 421 人为公务员。为加大反腐力度，反腐败委员会已向马政府建议，对涉贪腐罪犯实施鞭刑。





这是马来西亚反腐败委员会主席苏克里 27 日接受马来西亚国家新闻社访问时透露的。他亦称，今年前 11 月有 280 人被起诉， 196 宗案件定罪，虽然被捕人数和被起诉、定罪人数都非历年最多，但 “ 这是最多大人物被捕和被控的一年 ” 。





苏克里指，纳吉等人所涉的 “ 一个马来西亚发展公司 ” 案件，涉案金额上百亿令吉（马来西亚货币， 1 令吉约合 0.24 美元），是反腐败委员会 2009 年成为独立机构以来 “ 最大规模的调查和提控 ” ，除纳吉外还有原副总理扎希德等多位前政府显要被控。

与之相比，反腐败委员会在前 11 月所查办的腐败案件中，涉案金额最小的为 20令吉 （约合 4.8 美元），案由是一位骑摩托车未带安全帽而被交警截停的民众试图向交警行贿。

苏克里并指，按马来西亚法律，涉贪腐案件定罪最高 20 年有期徒刑和罚款，且很多罪犯只坐牢 “ 一两年甚至一天 ” ，如果能加上鞭刑， “ 可起到更有效的防范作用 ” 。

多位观察人士认为，身陷腐败丑闻是长期执政的国民阵线今年

5

月大选失利的重要因素。新政府上台后，多位前朝高官也陆续被反腐败委员会提出指控。其中，前首相纳吉就因

“

一个马来西亚发展公司

”

案件身负滥用职权、洗钱、背信、篡改审计报告等数十项指控。不过，纳吉已否认对自己的所有指控。

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