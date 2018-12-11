王毅称问题不可能在一夜之间解决 但中美也不可能完全“脱钩”

路透北京12月11日 - 中国外交部长王毅谈中美关系时表示，美国不必人为制造新对手，更要避免自我预言实现 。中美作为社会制度、历史文化、发展水平不同的两个大国，相互间难免出现这样那样的分歧，现在的问题也不可能在一夜之间解决。同时，由于双方交往日益密切，利益高度融合，中美之间也不可能完全“脱钩”。
外交部官网援引王毅周二出席2018年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲时称，中美关系牵动世界目光，关乎各国利益。面对美方挑起贸易摩擦等消极动向，中方坚定捍卫国家利益、民族尊严和发展权利，坚定维护以规则为基础的多边贸易体系，坚定奉行相互尊重、平等诚信的对话解决方式。
王毅表示，不久前，习近平主席同特朗普总统在二十国集团领导人峰会期间举行会晤，双方进行了深入战略沟通，同意共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，为解决中美间存在的问题、推动中美关系健康发展作出了规划。
“双方就经贸问题的讨论富有建设性，有效阻止了经贸摩擦进一步扩大升级，推动重回对话协商解决问题的轨道，确立了谋求合作共赢的共同目标，对外释放了积极和正面预期。”王毅称。
他指出，今年是中美发表建交公报40年，也是中国启动改革开放40年。这两大历史进程都对世界产生了重要影响。
“中美交往40年来的风雨坎坷已经给了我们足够的教训和启示，集中到一点就是：合则两利，斗则俱伤。中美如合作，则造福两国，惠及世界；中美如对抗，则没有赢家，还将殃及全球。”王毅称。
他表示，中美两国的有识之士应该穿透迷雾，确立这一宝贵的共识；应该不受干扰，具备这一不惑的定力。中国将坚持走中国特色社会主义道路，坚持自身的和平发展，坚持与各国实现合作共赢。美国应摆脱零和博弈困扰，更为积极正面地看待中国的发展，不断拓展互利双赢的空间和前景。不必人为制造新的对手，更要避免自我预言的实现。
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