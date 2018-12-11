英媒：科学家研发定制疫苗系统 或改疫苗制造理念

英媒称，一家全球性预防流行病联盟投入 840 万美元开发一种合成疫苗系统，希望以此为基础定制专门用来抗击流感、埃博拉、马尔堡出血热、狂犬病等疾病的疫苗。





据路透社 12 月 10 日报道，国际流行病防范创新联盟与英国帝国理工学院研究团队达成协议，计划以自我扩增型 RNA （ saRNA ）为工具，建立 “ 疫苗平台 ” 。

报道称，所谓的疫苗平台是指以相同的基础组件作为疫苗的主干或者框架，然后进行调整，插入不同病毒（比如流感、马尔堡出血热或者狂犬病病毒）的基因序列，以形成不同的免疫力。

帝国理工学院团队负责人、粘膜感染与免疫学家罗宾 · 沙托克说： “ 这种方法有望产生革命性效果。这将改变人们的疫苗制造理念。 ”

沙托克表示研究与测试工作将持续数年之久，但他希望这项技术有朝一日帮助科学家快速生产出针对某种新型传染病的 “ 单发 ” 疫苗，或是针对多种传染病的 “ 混合 ” 疫苗。

saRNA 方法背后的理念是通过控制生物体自身的细胞机制来制造抗原（抗原指能激发免疫反应的外来物质），而不是直接向生物体注射抗原。

沙托克说：

“

这种方法的另一个好处是制造速度很快，因为它属于合成工艺。

”

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