撰写多篇虚假报道 德《明镜》得奖记者遭开除

德国权威杂志《明镜》周刊（ Der Spiegel ）一名获奖记者，被揭过去数年“大规模”炮制假新闻，甚至捏造新闻中的人物。杂志社周三宣布把他革职。今次事件对《明镜》的声誉构成沉重打击，震动新闻界。





《明镜》周刊在官网发表声明，宣布革除记者雷洛蒂斯（ Claas Relotius ）的职务。该刊调查发现，最近数年有多篇由他撰写的报道，内容都是假的。《明镜》向读者道歉，指出“他的作品中混杂了真相和谎话。自2011年由他所写的大约六十篇报道中，有一些是准确的，但其他都是杜撰、错误引述的。”





三十三岁的雷洛蒂斯自2011年起为《明镜》周刊工作，至今在该周刊和网站发表过六十篇报道。他承认当中最少有十四篇含有部分虚假内容，包括虚构人物、对话和引述内容。报道指，这十四篇报道中有获奖报道。





近月大批中美洲移民从美墨边界涌入美国，雷洛蒂斯在十一月发表了一篇报道，讲述驻守边界的美国维安组织。他在文中绘影绘声，声称在明尼苏达州一个小镇内，亲眼见到一幅标语写着“赶走墨西哥人”，但其实没有这回事。





一同报道美墨移民潮的同事莫雷诺起了疑心，向公司举报。莫雷诺赴美采访另一则故事时，趁机收集“犯罪证据”。《明镜》一批高级编辑与雷洛蒂斯对质，他初时否认，但上周终于和盘托出。





《明镜》指某些报道中出现过的人物，是雷洛蒂斯根本未见过或未交谈过的，只是取材自其他媒体或影片后“作故事”、虚构对话。





其他怀疑造假的新闻报道包括一名声称被错误关押古巴关塔那摩基地的囚犯的故事、一批儿童被极端组织伊斯兰国武装分子绑架的故事，以及一名女子见证死囚行刑的故事。《明镜》警告，可能有更多有问题的报道，也可能有其他新闻机构受到波及。





雷洛蒂斯的调查报道曾获多个奖项，包括2014年 CNN 年度最佳记者奖，以及本月初他才刚以一篇关于敍利亚男孩的故事，获德国记者协会评为德国年度最佳记者。德国记者协会对雷洛蒂斯造假的消息表示“惊骇”和“愤怒”。





雷洛蒂斯解释因为工作压力很大，担心失败才这样做。《明镜》引述他说：“我有病，需要寻求协助。”（星岛日报）

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