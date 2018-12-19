美媒：李克强在新加坡两次演讲没提习近平 提及邓小平

美国《华尔街日报》报道，中国庆祝启动市场化改革40周年之际，中共精英正发出数量罕见的不和谐音，其中很多指向国家主席习近平。
报道说，改革开放40周年庆祝活动定于周二举行，在之前的几周里，习近平标志性的主动进取式外交政策和强人主导型国家发展路线都遭到了批评。中共内部的批评人士提到了中国经济增长放缓以及中美关系不断恶化，认为这源于习近平把权力太过集中在自己手中，出现政策失误并让中国的超级大国雄心在海外招致反对。
报道指出，中国国务院总理李克强上月访问新加坡时，在两次演讲中都没有提及习近平。 中共官员公开发言时一般都会提到习近平。取而代之的是，他说起了已故领导人邓小平。邓小平因支持市场化改革而受到尊敬，他还对一人统治持拒斥态度，认为这在毛泽东时代导致中国走上毁灭之路。李克强是中国名义上的二号领导人，但近年来失去了对经济政策的影响力，这方面权力已转而握在习近平手中。
伦敦亚非学院中国研究院(SOAS China Institute)负责人曾锐生(Steve Tsang)表示，对于习近平的做法，一直存在不同意见和不满情绪。他指出，中国经济疲软以及与美国的贸易战是引发不满的原因。
报道说，最近几年，对习近平的过分歌颂引发了近年来部分党内人士的不满，对今年习近平的修宪决定也是如此——习近平取消了任期限制，为自己无限期执政铺平道路。中美关系紧张、中国经济放缓提供了一个批评习近平的机会。
报道说，邓小平的长子邓朴方在9月份的一个演讲中批评了习近平的主动进取式外交政策。现年74岁的邓朴方说，中国要“保持头脑清醒，知道自己的位置”。此番言论呼应了邓小平韬光养晦的外交主张。邓朴方在文革期间受到迫害，导致瘫痪。
龙永图是20年前中国商谈加入世界贸易组织的首席谈判代表，上个月他在一个政策论坛上表示，中国对美国大豆等中国需要的农产品征收关税，试图报复特朗普政府的关税措施，这是策略失误。龙永图称，这类举措应该是最后才考虑的办法。
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