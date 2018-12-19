中国经济恶化引不满 中共反习势力隐隐作动

中国庆祝改革开放40周年之际，外媒指出，党内菁英对中共总书记习近平执政已发出数量罕见的不和谐音；深圳改革开放博物馆装修的变化也显示出挺习近平的力量受到压制。
华尔街日报中文网今天报导，习近平主动进取式的外交政策和强人主导型的国家发展路线，遭到了党内批评。
根据报导，习近平取消国家主席及副主席的任期限制后，中国经济成长放缓及中美关系恶化提供了批评他的机会。中共内部的批评人士认为，习近平把权力太过集中在自己手中，出现政策失误并让中国的超级大国雄心在海外招致反对。
报导说，中美之间的摩擦让人质疑习近平应对意外挑战的能力。中国经济放缓的速度超出领导人预期，部分原因是受债务、过度投资和消费不足拖累。
中国过去两年的宏观经济政策主要在遏制金融风险，但今年下半年有所调整。由于民营企业面临经营困难，政策侧重让银行放贷给中小微企业；高层会议也表示要实施积极的财政政策。
但改革面临挑战。报导指出，中国高阶官员早些时候表示，今年将发布新的重大政策，启动新一轮政策放宽，让中国经济在未来数年的时间能强劲成长，但私下已经承认，新措施获批有困难。
报导引述一名熟悉相关谈话的人士说，中国副总理刘鹤最近告诉一群外国官员，中国知道必须采取更多措施开放其市场并改革其金融体系，但他又解释，“政治环境束缚了政府的手脚”。
中国人民大学经济学者向松祚在一个论坛上表示，当局政策混乱引发悲观情绪，民营企业面临的最根本问题不是融资难，而是担心“政策的不确定性和政府的无信”。
中共19届四中全会至今没有召开，有一些专家认为，这是让习近平及核心圈能在不听取更广泛党内精英意见的情况下，继续决定政策走向。
在党内菁英对期执政不同的声音下，近期中共的对外宣传工作也反映出“彰显”和“压抑”习近平的两股不同力量。
11月在北京揭幕的庆祝改革开放40周年大型展览中，与习近平有关的内容占了相当高比例，远胜于有“改革开放总设计师”之称的已故领导人邓小平。 14日晚间在人民大会堂举行的“我们的四十年”文艺晚会，下半场也突出表现“习近平新时代”。
不过，18日登场的庆祝改革开放40周年大会，习近平约1.5个小时的讲话中，对于40年来改革开放的历史、经验与意义则没有太出人意表的阐释，也没有过度聚焦在自己执政这6年的表现。
报导还引用了习近平受到压制的另一个例子。
在深圳蛇口的改革开放博物馆，8月进行的改造曾将邓小平的浮雕墙移走，换上习近平的金句墙和播放当地发展影片的萤幕。
但到了9月份，邓小平的一段语录加到金句墙的上面，而屏幕上播放着邓小平的画面。一个月后，金句墙和屏幕都移走了，换上的是与原设计类似的邓小平浮雕墙。
一名博物馆发言人表示，近期这些更动是对游客反映意见的回应。（中央社）
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