中国誓言改革开放不停步 但未能出台更多开放举措

路透北京12月18日 - 40年前的今天，中国确定改革开放成就了当今世界第二大经济体的地位；40年后，在北京人民大会堂召开的纪念改革开放40周年庆典上，从“富起来”到“强起来”的中国，誓言改革开放不停步，强化“党领导一切”的执政理念丝毫不能动摇。
纵观中国国家主席习近平周二在庆祝改革开放40周年大会上的讲话，不仅涵盖意识形态、经济领域、外交政治，以及社会经济生活的方方面面，明确中国改革开放的方向，继续落实十八届三中全会的改革举措，更向外界释出中国改革开放永远在路上的积极姿态。
“在中国这样一个有着5,000多年文明史、13亿多人口的大国推进改革发展，没有可以奉为金科玉律的教科书，也没有可以对中国人民颐指气使的教师爷。”习近平称。
他指出，确保各项重大改革举措落到实处。既要敢为天下先、敢闯敢试，又要积极稳妥、蹄疾步稳，把改革发展稳定统一起来，坚持方向不变、道路不偏、力度不减，推动新时代改革开放走得更稳、走得更远。
习近平提到，改什么、怎么改必须以是否符合完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标为根本尺度。
“该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改。我们要坚持党的基本路线，把以经济建设为中心同坚持四项基本原则、坚持改革开放这两个基本点统一于新时代中国特色社会主义伟大实践，长期坚持，决不动摇。”他说。
在中美贸易摩擦仍悬而未决谈判尚在进行、外围大环境的不确性在增加、内部经济下行压力不减的当下，中国国家主席的此番发言无疑更耐人寻味，也让外界一度猜测中国可能会在改革开放40年纪念庆典期间出台更多开放举措的期望落空。
中美两国元首此前同意停止相互加征新的关税，并设下自12月1日开始的为时90天的宽限期。美国贸易代表办公室(USTR)上周五正式将上调中国商品进口关税的预定时间改为美国东部时间2019年3月2日凌晨00:01(0501GMT)。两国正在就贸易和知识产权等问题进行谈判。
**改革开放只有进行时没有完成时**
40年弹指一挥间，改革开放让中国实现了从“站起来”到“富起来”，但要实现从“富起来”到“强起来”，后续的改革路程显然并不容易。
“我们现在所处的，是一个船到中流浪更急、人到半山路更陡的时候，是一个愈进愈难、愈进愈险而又不进则退、非进不可的时候。改革开放已走过千山万水，但仍需跋山涉水。”习近平称。
他指出，要坚持以供给侧结构性改革为主线，积极转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，积极扩大内需，实施区域协调发展战略，实施乡村振兴战略，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。
要坚持创新是第一动力、人才是第一资源的理念，实施创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快关键核心技术自主创新，为经济社会发展打造新引擎。加强生态文明建设，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，形成绿色发展方式和生活方式。
“我们要加强生态文明制度建设，实行最严格的生态环境保护制度。我们要坚决破除一切妨碍发展的体制机制障碍和利益固化藩篱，加快形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，推动中国特色社会主义制度更加成熟更加定型。”习近平称。
**明确改革方向和路径**
尽管中国目前已成为全球第二大经济体，但“大而不强”、“未富先老”以及利益固化的现实，亦使外界忧虑中国下一步的改革开放指向何方？
强化党领导一切，体现以人为本的执政理念以及发展经济仍是硬道理，完善发展中国特色社会主义制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，激发各类市场主体活力。习近平在讲话中明确提出了改革的方向。
“必须以最广大人民根本利益为我们一切工作的根本出发点和落脚点，坚持把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴作为制定政策的依据，顺应民心、尊重民意、关注民情、致力民生，既通过提出并贯彻正确的理论和路线方针政策带领人民前进，又从人民实践创造和发展要求中获得前进动力。”他说。
他指出，必须坚持扩大开放，统筹国内国际两个大局，坚持对外开放的基本国策，实行积极主动的开放政策，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。
“我们要支持开放、透明、包容、非歧视性的多边贸易体制，促进贸易投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”习近平称。
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