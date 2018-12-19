Google放弃迁就中国审查的项目，Google未否认

网络媒体《拦截》（The Intercept）透露 ，Google公司已经放弃研究在中国推出一项有争议的具有审查功能的搜索服务。Google发言人在接受美国之音查询时没有否认这一消息。
今年夏天，正是《拦截》首次公布Google有这个项目。如今该媒体又率先报道Google取消了这个计划。
《拦截》表示，Google的母公司Alphabet的最新举措是在数百名员工抗议这个号称“蜻蜓”的项目之后采取的。在多年没有进入中国网络搜索市场之后，Google本来想在2019年初推出“蜻蜓”（Dragonfly）产品，但Google内外强烈抗议的压力似乎已经导致领导层至少在短期内搁置它。
这篇报道引用了两个不肯公布姓名的消息人士的话。许多参与该项目的工程师据说被重新分配到与巴西，印度尼西亚，俄罗斯和其他国家相关的项目中。
美国之音查询Google公司，对方没有肯定但更没有否定上述说法，而是重申Google首席执行官桑达尔·皮查伊上星期二出席美国国会众议院司法委员会听证会时的表述。
皮查伊说：“我们目前没有计划在中国推出。我们在那里没有搜索类的产品。我们的核心是为用户提供获取信息的渠道，而掌握获取信息的途径是一项重要的人权。所以我们有义务在全球各地努力提供这些信息。不过，目前我们没有在中国推出搜索引擎的计划。我来到这里，完全透明地面对大家，包括政策制定者。我们没有这样做的计划。”
不过另一方面，Google发言人也告诉美国之音，Google为中国用户服务的目标并没有消失。
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