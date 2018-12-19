日护卫舰出云号拟升级为航母 中：慎重行事

日本政府今天发表新版防卫大纲指出，出云号护卫舰将被改造为航空母舰。中国外交部发言人华春莹对此说，中国敦促日本坚持“专守防卫”的政策承诺，在军事安全领域“务必慎重行事”。
中国外交部下午举行例行记者会，华春莹在回答媒体提问时，作上述表示。
华春莹说，由于历史原因，日本在军事安全领域的动向一直受到亚洲邻国和国际社会的高度关注。中国敦促日本坚持“专守防卫”的政策承诺，坚持走和平发展道路，在军事安全领域“务必慎重行事”。
日本政府今天接连发表新版的“防卫计划大纲”及“中期防卫力整备计划”，除提到日本的国家安全保障环境急剧趋于严峻，面临不确定性。而中国等国实力增强导致加速权力均衡变化，为既有国际秩序增添不确定性。
华春莹对此声称，日方这些文件涉及中国的内容“依然老调重弹，对中方'正常国防建设和军事活动'说三道四，进行不实指责，煽动所谓中国威胁，其中不乏冷战思维”。
她说，日方这种做法不利于中日关系改善发展，也不利于地区和平稳定大局。中方对此表示强烈不满和反对，已向日方提出严正交涉。
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