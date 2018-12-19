贸易摩擦阴影笼罩 中国企业对经济前景信心明显减弱--德勤

路透香港12月19日 - 专业服务机构德勤周三发布的调查显示，82%受访的中国企业首席财务官认为经济前景不甚乐观，较六个月前上升52个百分点；当中，贸易保护主义抬头被视为最大经济风险。
该项每半年进行一次的中国首席财务官调查结果显示，逾半数受访首席财务官（占56%）表示，其所在企业已受到加征关税的影响，仅有38%受访者预计能实现收入目标。
贸易摩擦加上经济动荡加剧，导致中国首席财务官无暇顾及科技问题，关注颠覆性科技的受访首席财务官人数因此降至零，而此资料在德勤第一季度的调查中，占比为10%。
“市场情绪发生了急剧转变，六个月前所看到的一些亮点，包括部分表现优于预期的经济体，现都已消散。中美贸易摩擦令两国商品流通遭遇挫折，而受此影响，中国首席财务官信心指数下降也是意料之内。”德勤中国首席财务官菁英计划全国主管合伙人周锦昌表示。
他指出，关税问题尚且需要更长时间才得到解决，中国股市走势艰难，加上政府政策持续施压，中国首席财务官持消极态度不足为奇。然而，中美正在努力解决贸易相关问题，如果双方能达成协议，商业环境氛围将得到改善。
中美本月初就贸易战同意休战90天后，两国近期各自释出善意，中国自明年起对美国产汽车及零部件暂停加征关税三个月，而美国亦把上调中国商品关税的预定时间推迟至3月2日。
在德勤是次调查中，53%首席财务官认为东南亚经济体将成为中美贸易摩擦的最大赢家，预计该地区经济将出现向好发展的趋势。
调查指出，中美贸易摩擦对两国经济都没有好处。58%受访者认为，出口量跌幅最大的将是中国，28%则认为是美国；贸易争端持续不休的最终结果只会是两败俱伤。
是次调查在今年9月至11月展开，共108名企业高管参与。
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