特朗普贸易政策令日本民众对两国关系看法恶化--调查

路透东京12月19日 - 周三公布的一项民调显示，受美国总统特朗普的敌意贸易政策影响，日本民众对日美关系的看法今年明显恶化。
盖洛普(Gallup)和日本读卖新闻的年度调查显示，认为日美关系“较好”的日本民众占比创2000年以来的最大降幅。
特朗普自2016年竞选美国总统以来就一直抱怨日本对美国的690亿美元贸易顺差，尤其是汽车行业，占到了日本对美国贸易顺差的75%左右。两国政府将在明年初启动新的贸易谈判。
此次调查在11月26日至12月3日期间举行。调查显示，39%的日本受访者认为日美关系“较好”，该比例低于去年调查时的56%。
该比例创2000年以来最大降幅。另有39%的受访者称两国关系“糟糕”，该比例高于去年调查时的23%。
但有五成的美国受访者认为双方关系“良好”，持平于前次调查；有11%认为关系“糟糕”，几近持平于去年的12%。
调查显示，有30%的日本受访者表示他们信任美国，低于前次调查的39%，且为2000年以来最低；但有七成美国受访者称他们信任日本。
日本民众对美国观感的恶化，与极度不认同特朗普的贸易保护主义一致。
民调显示，约有75%的日本受访者表示，特朗普要求日本减少对美贸易顺差是不讲理的。
另一方面，调查显示有64%受访日本民众认为，两国之间的安全同盟有助于亚太地区的安全，美国受访者中则有七成这么认为。
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