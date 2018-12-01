特习会前最后时刻双方加紧经贸谈判

美国和中国元首星期六在阿根廷出席二十国集团峰会期间举行备受瞩目、众人期待的会谈，试图避免一场大规模贸易战升级。
在特朗普与习近平会谈开始前不到24小时的时间里，双方经贸官员仍在紧锣密鼓地磋商，希望能让两国元首在会面时宣布双方达成了一些重要协议。
迄今为止，双方都释放出了一些谈判取得进展的信号，但双方的分歧依然很大。
特朗普本人星期五在布宜诺斯艾利斯对媒体说，在星期六与习近平共进晚餐前他看到了“好的征兆”。
特朗普说，白宫首席经济顾问库德洛和他的团队不停地在与中方接触。他说：“如果我们能成交，那会很好。我认为他们想，我们也想，所以我们看看吧。”
同一天，特朗普对美国之音说，他将与习主席共进晚宴，“也很可能达成点什么”，但没有提供更多细节。
参与中美磋商的中国外交部国际经济司司长王小龙也在星期五对媒体说，中美双方“共识正稳步扩大”，但是双方还有分歧。
中国国家主席习近平本人没有在公开场合直接提到星期六与特朗普的会谈。星期五，他在20国集团峰会第一阶段会议上说，中国“愿本着建设性态度同各方加强合作，协商处理分歧。”不过，习近平也说，“中方维护自身合法权益、合理诉求、国际公平正义的立场坚定不移。”（美国之音）
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